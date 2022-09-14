Найважчий смартфон на ринку: iPhone 14 Pro Max розкритикували через вагу

Флагман 2022 отримав потужний процесор і хорошу камеру, але через це маса зросла до 240 г.

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Перші власники iPhone 14 Pro Max розкритикували новий смартфон від Apple за надто велику вагу. Про це пише китайський портал Mydrivers.

Згідно з даними офіційного сайту, вага iPhone 14 Pro Max досягла 240 г, що робить його найважчим iPhone в історії та найважчим флагманським смартфоном на сучасному ринку. Як пишуть журналісти, якщо додати чохол та захисне скло, то пристрій буде важити майже як "половина кота".

Серія iPhone 14 Pro отримала великий дисплей з діагоналлю та новим дизайном вирізів, у моделі Max діагональ складає 6,7 дюйми. Apple також оснастила флагман новим, продуктивнішим процесором A16 та ексклюзивною 48-мегапіксельною основною камерою, що є чи не найбільшим оновленням за останні кілька років, але разом із потужністю "заліза" збільшилася і вага, що довелося не до вподоби багатьом користувачам. Втім, якщо порівняти з торішнім флагманом iPhone 13 Pro Max, то нова модель поважчала лише на 2 г.

Критики вважають, що важкий гаджет відчувається як цеглина і вже не цілком відповідає званню мобільного телефону, адже його важко постійно носити в кишені. Втім, їх опоненти нагадують про високу продуктивність iPhone 14 Pro Max і хвалять його за якісні фотографії та ємну батарею. Вони також обґрунтовано зазначають, що всі, кого не влаштовує вага, можуть вибрати стандартну версію Pro, який відчутно легше — 206 г.

7 вересня Apple представила новий смартфон iPhone 14, який отримав чотири модифікації. Флагманським iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max прибрали "чубчики" на екрані і замінили їх овальними капсулами, де розміщені камери та датчик для розпізнавання обличчя.

Крім того, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max отримали найшвидші процесори A16 Bionic. 16-ядерний нейронний движок може виконувати близько 17 трильйонів операцій на секунду.

Писали також, що Apple припинив продаж старих моделей після презентації iPhone 14. На офіційному сайті користувачі більше не можуть замовити iPhone 11, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.