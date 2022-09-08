Більше не потрібні: Apple припинив продаж старих моделей після презентації iPhone 14

iPhone 11, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max більше не можна купити на сайті, а скоро вони зникнуть і з роздрібних магазинів.

Компанія Apple зупинила продаж старих моделей смартфонів відразу після презентації iPhone 14, що відбулася 7 вересня. Подробиці стали відомі китайському виданню MyDrivers.

Із офіційного онлайн магазину Apple прибрали iPhone 11, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max, останній був торішнім флагманом. Це вже традиційний крок для компанії, адже у 2021 році після презентації 13-х iPhone вона припинила продаж iPhone 12 Pro та iPhone XR. Зараз на сайті Apple представлені такі моделі мобільних телефонів:

iPhone SE — від $429 до $579 залежно від обсягу пам'яті;

iPhone 12 — від $599 до $749;

iPhone 13 mini — $599 до $899;

iPhone 13 — від $699 до $999;

iPhone 14 — від $799 до $1099;

iPhone 14 Plus — від $899 до $1199;

iPhone 14 Pro — від $ 999;

iPhone 14 Pro Max — від $1099.

Служба підтримки Apple у коментарі ЗМІ підтвердила, що компанія зупинила випуск і прибрала з асортименту старі iPhone у зв'язку з виходом нових моделей. Якщо ж покупці не бажають переплачувати за новинку, то їм варто поспішити й звернутися до офлайн-магазинів, поки там ще залишилися запаси вже відвантажених пристроїв. Проте попередила, що на сайті старих моделей чекати не варто.

Apple почне приймати попередні замовлення на iPhone 14 з 9 вересня, а офіційний реліз відбудеться за тиждень — 16 вересня. iPhone 14 Plus можна буде замовити з 16 вересня та купити в роздрібних магазинах із 7 жовтня.

Напередодні Apple провела презентацію, на якій офіційно представила лінійку iPhone 14. Смартфони представлені одразу в чотирьох модифікаціях: базова, Plus, Pro, Pro Max. Вони відрізняються розмірами та якістю екрану, дизайном, деякими технічними характеристиками та, зрозуміло, ціною. Наприклад, старші версії отримають процесори нового покоління — А16, іншим залишили А15.

Раніше писали, що китайці скопіювали смартфон iPhone 14 Pro Max ще до офіційного анонсу. Пристрій отримав дуже схожий дизайн, але працює на операційній системі Android.