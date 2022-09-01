Китайці скопіювали смартфон iPhone 14 Pro Max — працює на ОС Android (відео)

Apple готується випустити нові моделі смартфонів у продаж лише у вересні.

У Китаї народні умільці скопіювали новий флагманський смартфон iPhone 14 Pro Max від компанії Apple і готуються їх продавати. Про незвичайний гаджет пише китайський сайт IT Home.

На ринку Китаю з'явилося кілька телефонів, які імітують деякі особливості дизайну iPhone 14 Pro Max. Судячи з опублікованих кадрів, підробки отримали великий модуль основної камери в стилі Apple і дисплеї зі схожими вирізами. Щоб обдурити покупців, продавці подбали навіть про упаковку, зробивши подібні коробки, штрих-коди й аксесуари. Втім, фальшивку видає "підборіддя" в нижній частині рамки, невластиве оригіналу.

Копії iPhone 14 Pro Max працюють під керуванням операційної системи Android, але розробники зробили для неї програмну оболонку, що імітує інтерфейс iOS. Аналітики відзначають, що керування помітно відрізняється від популярних смартфонів Apple, тому шанувальникам серії буде неважко розпізнати підробку.

Раніше стало відомо, що Apple представить нові смартфони iPhone 14 і випустить їх у продаж у вересні. Крім того, компанія готується до виходу кілька нових комп'ютерів Mac, недорогих і дорогих iPad і 3 моделі Apple Watch.

Показували також, який вигляд мають iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Інсайдери стверджують, що моделі позбавили звичного вирізу зверху екрану, замінивши його двома отворами для фронтальної камери та функції розпізнавання обличчя Face ID.

Повідомлялося, що смартфони iPhone 14 може отримати функцію супутникового зв'язку. Експерти припускають: технологія може допомогти користувачам в екстремальних умовах, якщо Apple надаватиме її безплатно.