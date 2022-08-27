Без "чубчика" та змінює колір: у мережі показали, який вигляд має майбутній iPhone 14 Pro, — ЗМІ (відео)

iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, які готуються до релізу, будуть без звичної виїмки зверху. Замість неї з'являться два отвори різного розміру.

Китайський авторитетний інсайдер Duan Rui опублікував у Twitter фотографії та відео майбутніх iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

На фотографіях видно, що новий iPhone буде без знаменитої чубчика вгорі. Замість звичної виїмки з'явиться два отвори різних розмірів — із круглим отвором для передньої камери та подовженим — для Face ID.

Як пише видання Forbes, із більш ранніх витоків інформації вже було відомо про нові отвори, проте вони більші за розміром, ніж передбачалося раніше.

Інший інсайдер, ShrimpApplePro, продемонстрував, як розробники змінять інтерфейс користувача, щоб врахувати нові отвори. Він опублікував фотографію дисплея iPhone 14 Pro Max, накладену на iPhone 13 Pro Max.

[ + – ] Накладені один на одного два інтерфейси смартфонів

Незважаючи на те, що нові отвори менші за "чубок", Apple, імовірно, перемістив значки сигналу iOS, Wi-Fi та батареї трохи нижче й правіше.

Інсайдер Ice Universe також опублікував фото нового iPhone, які підтверджують інформацію Duan Rui.

Крім цього, на поширених в інтернеті відео можна побачити, як iPhone змінює колір під певним кутом — із синього він стає фіолетовим.

Як уточнює Forbes, оскільки масове виробництво всіх моделей іде повним ходом, можна очікувати, що потік інсайдерської інформації продовжиться.

Нагадаємо, програміст Ніл Агарвал створив незвичайний онлайн-конструктор, який пропонує зробити ідеальний iPhone. Ним можна безплатно скористатися на сайті розробника під назвою Neal.Fun.

Раніше ми писали про те, що смартфони iPhone 14 планують виробляти в Індії. Компанія Apple вирішила нарощувати виробництво за межами Китаю, оскільки Пекін конфліктує з Вашингтоном.