Кожен може створити "ідеальний" iPhone: у нас вийшов на колесах і з пропелером (фото)

Охочі можуть оснастити пристрій різними деталями, включаючи ті, що не побачиш у сучасних моделей.

Програміст Ніл Агарвал створив незвичайний конструктор, який пропонує зробити ідеальний iPhone. Ним можна безплатно скористатися на сайті розробника під назвою Neal.Fun.

Ніл Агарвал запустив сервіс в очікуванні презентації нової моделі iPhone від Apple. Після відкриття сторінки користувач отримує заготівку у вигляді тривимірної моделі голого корпусу смартфона з випадковим зображенням на дисплеї, а також набір елементів, які він може додати за своїм бажанням.

Тут представлені не лише традиційні деталі, такі як камери, кнопки та порти, але й такі, які зовсім не очікуєш побачити на сучасному гаджеті: колеса, пропелери, телескопічні антени, металеві ручки, ніжки, роз'єм HDMI, джойстик та інше. Пристрій можна прикрасити логотипом у вигляді огризка яблука, груші або Android — операційної системи — конкурента від Google.

[ + – ] Варіація на тему ідеального iPhone

Варто зазначити, що зображення обертається досить повільно, можливо, це залежить від продуктивності комп'ютера або швидкості інтернет-з'єднання. Готову модель можна завантажити у форматі ролика, який сайт генерує натисканням кнопки. Виходить своєрідна презентація пристрою, який сайт оцінює в доларах. Наприклад, у нас вийшов гаджет за $1225.

Раніше стало відомо, що Apple представить нову лінійку iPhone 14 у вересні 2022 року. Продаж смартфонів почнеться невдовзі після презентації, зазвичай проміжок складає півтора тижня. Очікується, що розробники збережуть процесор A15, але оснастять новинки великими дисплеями.

Писали також, що Індія може виробляти iPhone 14 замість Китаю. Компанія Apple планує відмовитися від послуг китайських компаній через конфлікт Вашингтона з Пекіном.

Дослідники з'ясували, що продаж смартфонів у світі падає, але iPhone продається найкраще. У другому кварталі 2022 року показники компанії Apple з реалізації смартфонів виявилися найкращими за останні 10 років.