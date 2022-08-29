iPhone 14 може отримати функцію супутникового зв'язку, але це не точно

Експерти вважають, що користувачам нова функція знадобиться в екстремальних умовах.

За чутками, Apple та Globalstar оголосять про функцію супутникового зв'язку для iPhone 14 на заході 7 вересня. Про це повідомляє видання macrumors.com.

За словами Тіма Фаррара, консультанта із супутникового зв'язку в каліфорнійській дослідницькій фірмі Telecom, Media and Finance Associates, Apple може оголосити про впровадження довгоочікуваної функції супутникового зв'язку для iPhone 14. У серії твітів Фаррар написав, що оголошення про співпрацю телекомоператора T-Mobile і SpaceX про те, що компанії намагаються таким чином конкурувати з Apple, яка має намір впровадити функцію супутникового зв'язку для iPhone у партнерстві з Globalstar. Експерт нагадав, що в лютому Globalstar оголосила про придбання 17 нових супутників для надання "послуг потенційному клієнту", яким цілком може бути Apple, йдеться в матеріалі.

Фаррар також зазначив, що ця послуга може бути безкоштовною для клієнтів Apple. Для порівняння, T-Mobile та SpaceX планують використовувати середній діапазон 5G T-Mobile та підтримувати текстові SMS-повідомлення, MMS та деякі програми для обміну повідомленнями.

Марк Гурман із Bloomberg вперше повідомив, що Apple працює над супутниковим зв'язком для iPhone у грудні 2019 року. Раніше цього року Гурман сказав, що в компанії все ще ведуться роботи над цією функцією, і додав, що вона може бути впроваджена для iPhone 14. На його думку, ця функція буде призначена для використання у надзвичайних ситуаціях, дозволяючи користувачам iPhone повідомляти про різні події владі і відправляти короткі текстові повідомлення контактам для екстрених випадків, і додав, що функція також може бути доступна на нових Apple Watch. Гурман зазначив, що iPhone буде потрібний спеціальний модемний чип, тому логічно припустити, що в новій моделі такий буде встановлений.

Водночас T-Mobile заявила, що "більшість смартфонів", що вже знаходяться в її мережі, зможуть підключатися до супутників SpaceX за допомогою стіпів, що існують.

Нагадаємо, що презентацію новинок від Apple заплановано на 7 вересня.

Раніше ми повідомляли про те, яким може бути новий iPhone 14.