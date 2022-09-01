Китайцы скопировали смартфон iPhone 14 Pro Max — работает на ОС Android (видео)

Apple готовится выпустить новые модели смартфонов в продажу только в сентябре.

В Китае народные умельцы скопировали новый флагманский смартфон iPhone 14 Pro Max от компании Apple и готовятся их продавать. О необычном гаджете пишет китайский сайт IT Home.

На рынке Китая появились несколько телефонов, которые имитируют некоторые особенности дизайна iPhone 14 Pro Max. Судя по опубликованным кадрам, подделки получили большой модуль основной камеры в стиле Apple и дисплеи с похожими вырезами. Чтобы обмануть покупателей, продавцы позаботились даже об упаковке, сделав подобные коробки, штрих-коды и аксессуары. Впрочем, фальшивки выдает "подбородок" в нижней части рамки, несвойственный оригиналу.

Копии iPhone 14 Pro Max работают под управлением операционной системы Android, но разработчики сделали для нее программную оболочку, имитирующую интерфейс iOS. Аналитики отмечают, что управление заметно отличается от популярных смартфонов Apple, поэтому поклонникам серии будет нетрудно распознать подделку.

Ранее стало известно, что Apple представит новые смартфоны iPhone 14 и выпустит их в продажу в сентябре. Кроме того, компания готовится к выходу несколько новых компьютеров Mac, недорогих и дорогих iPad и 3 модели Apple Watch.

Показывали также, как выглядит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Инсайдеры утверждают, что модели избавили от привычного выреза сверху экрана, заменив его двумя отверстиями для фронтальной камеры и функции распознавания лица Face ID.

Сообщалось, что смартфоны iPhone 14 может получить функцию спутниковой связи. Эксперты предполагают: технология может помочь пользователям в экстремальных условиях, если Apple будет предоставлять ее бесплатно.