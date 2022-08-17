Apple представит новую линейку iPhone 14 и запустит продажи в сентябре

По информации журналистов, Apple также анонсирует старт продаж несколько новых компьютеров Mac, недорогих и дорогих iPad и 3 модели Apple Watch.

Американская компания Apple планирует презентацию новых продуктов 7 сентября и представит новую линейку смартфонов iPhone 14. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Apple также анонсирует несколько новых моделей Mac, iPad и Apple Watch. В издании отмечают, что технологический гигант обычно завозит новые iPhone в магазины примерно через полторы недели после их презентации. Как ожидается, так будет и в этом году. Некоторым сотрудникам розничных магазинов было приказано подготовиться к массовым продажам новинок 16 сентября.

Какими будут новые iPhone 14

Стандартный iPhone 14 будет похож на iPhone 13, однако компания Apple изменит его размер с 5,4 дюймов до 6,7 дюймов. В этой модели будет сохранен чип от прошлой линейке — A15.

В iPhone 14 Pro наиболее значительные изменения коснутся камеры, которая для потребителей будет казаться немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, а также 12-мегапиксельные сверхширокоугольные телеобъективы. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы. В iPhone 14 Pro будет добавлен более быстрый чип. Кроме того, Apple заменит вырез для фронтальной камеры, что даст пользователям немного больше места на экране.

Напомним, 7 августа стало известно, что выход iPhone 14 могут отложить из-за ситуации на Тайване. После визита Нэнси Пелоси на остров правящая партия Китая запретила упоминать название Тайваня в некоторых документах. В связи с этим партия уже готовой электроники для Apple с маркировкой Тайваня не сможет покинуть пределы острова.

Ранее Фокус писал, что смартфон iPhone 14 Pro может иметь стандартный разъем USB-C вместо Lightning. Кроме того, инсайдер MauriQHD сообщал Apple планирует отказаться от экранного выреза в новых версиях iPhone.