Экраны у iPhone 14 могут существенно отличаться от предыдущих версий, – инсайдер

По мнению Mauri QHD, Apple планирует отказаться от экранного выреза в 2022 году.

Корпорация Apple занимается разработкой смартфона, в котором не будет экранного выреза. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сетевой инсайдер MauriQHD.

По словам блогера, ему известно о существовании прототипа "яблочного" смартфона, где нет экранного выреза под сенсор Face ID. Однако у прототипа более широкая верхняя рамка экрана – чтобы вмещались все необходимые датчики и разговорный динамик.

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Инсайдер не считает, что этот iPhone выйдет в этом году. По его мнению, в 2021-м компания сохранит привычный дизайн своих гаджетов. Однако он полагает, что вышеупомянутый прототип можно считать одной из первых версий iPhone 14, который выйдет, предположительно, в 2022 году.

Экранный вырез – это специальная выемка сверху дисплея. В ней находятся камера TrueDepth с биометрическим сенсором Face ID и разговорный динамик.

[ + – ] iPhone с экранным вырезом сверху экрана Фото: Скриншот

Как сообщалось ранее, Apple работает над созданием iPhone и MacBook из сверхпрочного материала – титана. Патент описывает способ, которым Apple решит проблему придания титановой поверхности эстетичного внешнего вида.

Он носит технический характер и касается процесса сочетания струйной обработки и травления с процессом химического анодирования для достижения желаемой отделки.

Титан тяжелее алюминия, но прочнее, — можно использовать гораздо более тонкий кусок, чтобы добиться такой же прочности и жесткости. В итоге титановый корпус будет легче алюминиевого.

Apple ранее уже выпускала титановые ноутбуки. Компания выпускала PowerBook G4 Titanium с 2001 по 2003 годы.

Напомним, Apple разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности, которая станет первой крупной новой линейкой продуктов компании после создания Apple Watch.

По данным инсайдеров, до выхода очков AR пройдет несколько лет, хотя ранее Apple планировала представить их уже в 2023 году. Напомним, как мы уже сообщали, следующему поколению iPhone вернут сканеры отпечатка пальцев из-за пандемии Covid-19.