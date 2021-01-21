Компания Apple разрабатывает новое устройство — гарнитуру виртуальной реальности

Компания заявила, что у экрана их VR будет самое высокое разрешение на рынке, и даже встроенная система кондиционирования, с автоматическим вентилятором.

Американский технологический гигант компания Apple в настоящее время разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности, которая станет первая крупной новой линейкой продуктов компании после создания "Apple Watch".

"Первая разработка Apple Inc. в отношении гарнитуры призвана стать дорогостоящим, нишевым предшественником более амбициозного продукта –дополненной реальности", – сообщает "Bloomberg" в четверг, 21 января.

Издание отмечает, что Apple VR может выйти уже в следующем, 2022 году. Таким образом Apple намерена конкурировать на рынке с готовящимися к выходу гарнитурами "Oculus" от Facebook и "PlayStation VR" от компании Sony.

"Компания создает высококлассный, нишевый продукт, который подготовит внешних разработчиков и потребителей к появлению в конечном итоге более массовых очков AR", – сообщается в материале со ссылкой на инсайдеров.

В своей первой версии, устройство виртуальной реальности "будет отображать всеобъемлющую трехмерную цифровую среду для игр, просмотра видео и общения" на уровне мировых аналогов, однако на первой стадии функциональность AR-очков будет несколько ограничена "в части наложения изображений и информации на реальный мир".

"Первоначальное устройство столкнулось с несколькими препятствиями при разработке, а компания Apple придерживается консервативных ожиданий в отношении продаж, что свидетельствует о том, насколько сложно будет донести эту зарождающуюся потребительскую технологию до масс", – отмечается в обзоре "Bloomberg".

Основной проблемой, с которой столкнулись в компании оказалась цена изделия: "Согласно планам, первая гарнитура Apple будет намного дороже, чем у конкурентов, которые будут стоить от 300 до 900 долларов". По данным издания, устройство Apple "может угодить в одну ценовую категорию такими продуктами Apple, как настольный компьютер Mac Pro за 5 999 долларов".

При этом, представитель Apple отказался от комментариев в части ценообразования.

Одновременно в компании пояснили, почему цена может оказаться выше, чем у конкурентов: "Apple стремится включить в гарнитуру некоторые из своих самых передовых и мощных чипов вместе с дисплеями с гораздо более высоким разрешением, чем у существующих продуктов VR. Некоторые из протестированных в устройстве чипов превосходят по производительности процессоры Apple M1 Mac".

Кроме того, по словам инсайдеров, Apple добавила в гарнитуру сложную систему кондиционирования, с автоматически включающимся вентилятором, "чего компании обычно старается избегать в мобильных продуктах".

"Гарнитура под кодовым названием N301 находится на поздней стадии прототипа, но еще не доработана, поэтому планы компании могут измениться или быть полностью отменены перед запуском. Очки AR под кодовым названием N421 находятся на ранней стадии, известной как "архитектура", что означает, что Apple все еще работает над базовыми технологиями", – открыли подробности авторы обзора.

По данным инсайдеров, до выхода очков AR пройдет несколько лет, хотя ранее Apple планировала представить их уже в 2023 году. Напомним, как мы уже сообщали, следующему поколению iPhone вернут сканеры отпечатка пальцев из-за пандемии Covid-19.