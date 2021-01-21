Компанія Apple розробляє новий пристрій — гарнітуру віртуальної реальності

Компанія заявила, що в екрана їх VR буде найвища роздільна здатність на ринку, і навіть вбудована система кондиціонування з автоматичним вентилятором.

Американський технологічний гігант, компанія Apple, наразі розробляє власну гарнітуру віртуальної реальності, яка стане першою великою новою лінійкою продуктів компанії після створення "Apple Watch".

"Перша розробка Apple Inc. щодо гарнітури покликана стати дорогим, нішевим попередником більш амбітного продукту — доповненої реальності", — повідомляє "Bloomberg" у четвер, 21 січня.

Видання зазначає, що Apple VR може вийти вже у наступному, 2022 році. Таким чином Apple має намір конкурувати на ринку з гарнітурами "Oculus" від Facebook і "PlayStation VR" від компанії Sony, що готуються до виходу .

"Компанія створює висококласний, нішевий продукт, який підготує зовнішніх розробників і споживачів до появи в кінцевому підсумку більш масових окулярів AR", — повідомляється в матеріалі з посиланням на інсайдерів.

У своїй першій версії, пристрій віртуальної реальності "буде відображати всеосяжний тривимірний цифровий простір для ігор, перегляду відео та спілкування "на рівні світових аналогів, проте на першій стадії функціональність AR-окулярів буде дещо обмежена" в частині накладення зображень та інформації на реальний світ" .

"Перший пристрій зіткнувся з кількома перешкодами при розробці, а компанія Apple дотримується консервативних очікувань щодо продажів, що свідчить про те, наскільки складно буде донести цю споживчу технологію, що зароджується, до мас", — наголошується в огляді "Bloomberg".

Основною проблемою, з якою зіткнулися в компанії, стала ціна виробу: "Згідно з планами, перша гарнітура Apple буде набагато дорожче, ніж у конкурентів, які будуть коштувати від 300 до 900 доларів". За даними видання, пристрій Apple "може потрапити в одну цінову категорію з такими продуктами Apple як настільний компʼютер Mac Pro за 5 999 доларів".

При цьому представник Apple відмовився від коментарів про ціноутворення.

Одночасно в компанії пояснили, чому ціна може виявитися вищою, ніж у конкурентів: "Apple прагне включити в гарнітуру деякі зі своїх найбільш передових і потужних чіпів разом з дисплеями з набагато вищою роздільною здатністю, ніж в існуючих продуктів VR. Деякі з протестованих у пристрої чіпів перевершують за продуктивністю процесори Apple M1 Mac".

Крім того, за словами інсайдерів, Apple додала в гарнітуру складну систему кондиціонування з вентилятором, що автоматично вмикається, "чого компанії зазвичай намагаються уникати в мобільних продуктах".

"Гарнітура під кодовою назвою N301 перебуває на пізній стадії прототипу, але ще не дороблена, тому плани компанії можуть змінитися або бути повністю скасовані перед запуском. Окуляри AR під кодовою назвою N421 перебувають на ранній стадії, відомій як "архітектура", що означає, що Apple ще працює над базовими технологіями", — розкрили подробиці автори огляду.

За даними інсайдерів, до виходу окулярів AR пройде кілька років, хоча раніше Apple планували представити їх уже в 2023 році. Нагадаємо: як ми вже повідомляли, у наступному поколінні iPhone повернуть сканери відбитку пальців через пандемію Covid-19.