Следующему поколению iPhone вернут сканеры отпечатка пальцев из-за Covid-19

В Apple решили, что так будет лучше для здоровья пользователей.

Следующая серия iPhone, возможно, будет оснащена технологией Touch ID, которая ответственна за сканирование и распознавание отпечатков пальцев владельцев устройств. В Apple считают, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции лучше применять ее, чем Face ID.

Согласно сообщению издания Bloomberg, компания Apple вернет сканер отпечатков пальцев, который, в отличии от технологии распознавания лиц Face ID, позволит юзерам не снимать защитную маску при каждой разблокировке смартфона. Кроме того, использование Touch ID значительно ускоряет процесс разблокировки, в отличие от Face ID.

Также, согласно прогнозам аналитиков, новая линейка аппаратов Apple будет лишена портов для зарядки. Скорее всего это будет сделано для того, чтобы сделать платформу беспроводной зарядки MagSafe более востребованной.

Ранее мы сообщали, что Apple уже протестировала два прототипа гибких iPhone. Эту информацию осведомленные источники подтвердили и журналистам Bloomberg 16 января 2021 года. По из словам, гибкие смартфоны Apple станут конкурентами моделям Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.