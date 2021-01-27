Apple работает над созданием iPhone и MacBook из сверхпрочного материала

Компания может использовать титан в ноутбуках и смартфонах.

Apple работает над созданием MacBook и iPhone из сверхпрочного материала — титана. Патент описывает способ, которым Apple решит проблему придания титановой поверхности эстетичного внешнего вида, сообщает 9to5mac.

Патент носит технический характер и касается процесса сочетания струйной обработки и травления с процессом химического анодирования для достижения желаемой отделки.

Титан тяжелее алюминия, но прочнее, — можно использовать гораздо более тонкий кусок, чтобы добиться такой же прочности и жесткости. В итоге титановый корпус будет легче алюминиевого.

Apple ранее уже выпускала титановые ноутбуки. Компания выпускала PowerBook G4 Titanium с 2001 по 2003 годы.

Напомним, Apple разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности, которая станет первая крупной новой линейкой продуктов компании после создания Apple Watch.

По данным инсайдеров, до выхода очков AR пройдет несколько лет, хотя ранее Apple планировала представить их уже в 2023 году. Напомним, как мы уже сообщали, следующему поколению iPhone вернут сканеры отпечатка пальцев из-за пандемии Covid-19.