Apple працює над створенням iPhone і MacBook з надміцного матеріалу

Компанія може використовувати титан у ноутбуках і смартфонах.

Apple працює над створенням MacBook і iPhone з надміцного матеріалу — титану. Патент описує спосіб, яким Apple вирішить проблему надання титановій поверхні естетичного зовнішнього вигляду, повідомляє 9to5mac.

Патент має технічний характер і стосується процесу поєднання струменевої обробки і травлення з процесом хімічного анодування для досягнення бажаної обробки.

Титан важчий за алюміній, але міцніший, — можна використовувати набагато тонший шматок, щоб досягти такої ж міцності і жорсткості. У результаті титановий корпус буде легшим за алюмінієвий.

Apple раніше вже випускала титанові ноутбуки. Компанія випускала PowerBook G4 Titanium з 2001 по 2003 роки.

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