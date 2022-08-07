Выход iPhone 14 могут отложить. Причина — "сделано в Тайване"

Из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань правящая партия Китая запретила упоминать название острова в некоторых документах. В связи с этим партия уже готовой электроники для Apple с маркировкой Тайваня не сможет покинуть пределы острова.

Компания Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за недавнего визита американской конгрессвумен Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает GSMArena.

Новая модель iPhone рискует выйти с опозданием из-за того, что Коммунистическая партия Китая в связи с "Тайваньским кризисом" запретила упоминания Тайваня или Китайской Республики (которую КНР не признает) в отгрузочных документах.

Однако часть электроники для Apple уже имеет маркировку "Сделано в Тайване". Из-за этого часть электроники, или же все оборудование может быть возвращено Китаем обратно на остров.

К слову, Apple уже начала экстренные переговоры со своими партнерами. Компания просит убрать маркировку "Сделано в Тайване" со всей партии электроники.

Что произошло во время визита Пелоси на Тайвань

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея 2 августа около 17:50 по киевскому времени.

Важно

Китай против США. Почему визит Нэнси Пелоси на Тайвань – это провокация

Китай, который претендует на остров Тайвань и не признает его суверенности, счел визит Пэлоси недопустимым нарушением. В визите американки на Тайвань КНР усмотрела политическую поддержку официальным Вашингтоном сторонников независимости острова.

Пытаясь не допустить визит Пелоси, Пекин продемонстрировал решимость ответить на него военными средствами.

Сразу после отъезда Нэнси Пелоси в издании The Washington Post появилась статья, в которой прогнозируется жесткий кризис на Тайване. По мнению аналитиков, у которых издание взяло комментарии, еще сильнее обострятся и отношения с Китаем.

США и Китай увеличат темп и интенсивность соперничества, а Тайвань в этой борьбе "окажется прямо посередине".

Фокус ранее писал, что смартфон iPhone 14 Pro может получить стандартный разъем USB-C вместо "фирменного" Lightning. На стандартный для новинок ценник это вряд ли повлияет.

Коме того, стало известно, что экраны у iPhone 14 могут существенно отличаться от предыдущих версий. По мнению Mauri QHD, Apple планирует отказаться от экранного выреза в 2022 году.