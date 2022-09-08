Больше не нужны: Apple прекратил продажи старых моделей после презентации iPhone 14

iPhone 11, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max больше нельзя купить на сайте, а скоро они пропадут и из розничных магазинов.

Компания Apple остановила продажи старых моделей смартфонов сразу после презентации iPhone 14, которая состоялась 7 сентября. Подробности стали известны китайскому изданию MyDrivers.

Из официального онлайн магазина Apple убрали iPhone 11, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, последний был прошлогодним флагманом. Это уже традиционный шаг для компании, ведь в 2021 году после презентации 13-х iPhone она прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone XR. Сейчас на сайте Apple представлены такие модели мобильных телефонов:

iPhone SE — от $429 до $579 в зависимости от объема памяти;

iPhone 12 — от $599 до $749;

iPhone 13 mini — $599 до $899;

iPhone 13 — от $699 до $999;

iPhone 14 — от $799 до $1099;

iPhone 14 Plus — от $899 до $1199;

iPhone 14 Pro — от $999;

iPhone 14 Pro Max — от $1099.

Служба поддержки Apple в комментарии СМИ подтвердила, что компания остановила выпуск и убрала из ассортимента старые iPhone в связи с выходом новых моделей. Если же покупатели не желают переплачивать за новинку, то ему стоит поспешить и обратиться в оффлайн-магазины, пока там еще остались запасы уже отгруженных устройств. Однако предупредила, что на сайте старых моделей ждать уже не стоит.

Apple начнет принимать предварительные заказы на iPhone 14 с 9 сентября, а официальный релиз состоится через неделю — 16 сентября. iPhone 14 Plus можно будет заказать с 16 сентября и купить в розничных магазинах с 7 октября.

Накануне Apple провела презентацию, на которой официально представила линейку iPhone 14. Смартфоны представлены сразу в четырех модификациях: базовая, Plus, Pro, Pro Max. Они отличаются размерами и качеством экрана, дизайном, некоторыми техническими характеристиками и, разумеется, ценой. К примеру, старшие версии получат процессоры нового поколения — А16, другим же оставили А15.

Ранее писали, что китайцы скопировали смартфон iPhone 14 Pro Max еще до официального анонса. Устройство получило очень похожий дизайн, но работает на операционной системе Android.