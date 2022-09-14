Самый тяжелый смартфон на рынке: iPhone 14 Pro Max раскритиковали из-за веса

Флагман 2022 года получил мощный процессор и хорошую камеру, но из-за этого масса выросла до 240 г.

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Первые владельцы iPhone 14 Pro Max раскритиковали новый смартфон от Apple за слишком большой вес. Об этом пишет китайский портал Mydrivers.

Согласно данным официального сайта, вес iPhone 14 Pro Max достиг 240 г, что делает его самым тяжелым iPhone в истории и самым тяжелым флагманским смартфоном на современном рынке. Как пишут журналисты, если добавить чехол и защитное стекло, то устройство будет весить почти как "половина кота".

Серия iPhone 14 Pro получила большой дисплей с диагональю и новым дизайном вырезов, у модели Max диагональ составляет 6,7 дюйма. Apple также оснастила флагман новым, более производительным процессором A16 и эксклюзивную 48-мегапиксельную основную камеру, что является чуть ли не самым большим обновлением за последние несколько лет, но вместе с мощностью "железа" увеличился и вес, что пришлось не по душе многим пользователям. Впрочем, если сравнить с прошлогодним флагманом iPhone 13 Pro Max, то новая модель потяжелела всего на 2 г.

Критики считают, что тяжелый гаджет ощущается кирпичом и уже не вполне соответствует званию мобильного телефона, ведь его банально тяжело постоянно носить в кармане. Впрочем, их оппоненты напоминают о высокой производительности iPhone 14 Pro Max и хвалят его за качественные фотографии и емкую батарею. Они также обоснованно отмечают, что все, кого не устраивает тяжесть, могут выбрать стандартную версию Pro, который ощутимо легче — 206 г.

7 сентября Apple представила новый смартфон iPhone 14, который получил четыре модификации. Флагманским iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max убрали "челки" на экране и заменили их овальными капсулами, где размещены камеры и датчик для распознавания лица.

Кроме того, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили самые быстрые процессоры A16 Bionic. 16-ядерный нейронный движок может выполнять около 17 триллионов операций в секунду.

Писали также, что Apple прекратил продажи старых моделей после презентации iPhone 14. На официальном сайте пользователи больше не могут заказать iPhone 11, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.