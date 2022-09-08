iPhone 14 Pro и Pro Max оснащены самым быстрым процессором среди всех телефонов

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили 16-ядерный нейронный движок, способный выполнять около 17 триллионов операций в секунду.

Apple анонсировала свою последнюю линейку iPhone, включающую модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Эти смартфоны оснащены самым быстрым процессором среди всех iPhone, которые когда-либо были выпущены. Подробности рассказало издание Newatlas.

Смартфоны iPhone 14 работают на новом чипе A16 Bionic, который, как утверждают в компании Apple, является самым быстрым чипом, когда-либо установленном на телефон.

Процессор располагает 6-ю ядрами, и работает на 40% быстрее, чем чипы других телефонов. Также новинка оснащена 5-ядерным графическим процессором, пропускная способность памяти которого на 50% больше, чем у предыдущего поколения. Аппарат усиливает и 16-ядерный нейронный движок, способный выполнять около 17 триллионов операций в секунду.

Благодаря этим инновациям разработчики смогли улучшить функционал камеры у моделей Pro. Как мы уже сообщали, iPhone 14 Pro получили 48-мегапиксельный объектив и два широкоугольных 12-мегапиксельных телеобъектива, дополнительный 4-пиксельный датчик, который позволяет лучше захватывать изображения при слабом освещении и позволяет телеобъективу делать снимки с полным разрешением. Другие улучшения включают режим для съемок видео в плавном и ускоренном режимах, вспышку, которая адаптируется к различным фокусным расстояниям.

Время автономной работы также стало лучше. Сообщается, что iPhone 14 Pro может работать до 23 ч непрерывного воспроизведения видео, а Pro Max — до 29 ч. Это должно означать, что телефона хватит на несколько дней регулярного использования без подзарядки.

Напомним, что купить iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max можно будет с 16 сентября. Цена iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max составит от $1000.

Ранее мы сообщали о том, что смартфоны устаревших моделей вроде iPhone 11, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max перестанут поступать в продажу. Компания намерена продвигать на рынке новые модели.