iPhone 14 Pro та Pro Max оснащені найшвидшим процесором серед усіх телефонів

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max отримали 16-ядерний нейронний рушій, здатний виконувати близько 17 трильйонів операцій за секунду.

Apple анонсувала свою останню лінійку iPhone, що включає моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Ці смартфони оснащені найшвидшим процесором серед усіх iPhone, які будь-коли випустили. Подробиці розповіло видання Newatlas.

Смартфони iPhone 14 працюють на новому чипі A16 Bionic, який, як стверджують у компанії Apple, є найшвидшим чипом, який коли-небудь встановлений на телефон.

Процесор має 6 ядер, і працює на 40% швидше, ніж чипи інших телефонів. Також новинка оснащена 5-ядерним графічним процесором, пропускна спроможність пам'яті якого на 50% більша, ніж у попереднього покоління. Апарат посилює і 16-ядерний нейронний рушій, здатний виконувати близько 17 трильйонів операцій на секунду.

Завдяки цим інноваціям розробники змогли покращити функціонал камери у моделей Pro. Як ми вже повідомляли, iPhone 14 Pro отримали 48-мегапіксельний об'єктив і два ширококутні 12-мегапіксельні телеоб'єктиви, додатковий 4-піксельний датчик, який дозволяє краще захоплювати зображення за слабкого освітлення і дозволяє телеоб'єктиву робити знімки з повною роздільною здатністю. Інші покращення включають режим для зйомок відео в плавному та прискореному режимах, спалах, який адаптується до різних фокусних відстаней.

Час автономної роботи також став кращим. Повідомляється, що iPhone 14 Pro може працювати до 23 годин безперервного відтворення відео, а Pro Max — до 29 год. Це означатиме, що телефону вистачить на кілька днів регулярного використання без підзарядки.

Нагадаємо, що купити iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max можна буде з 16 вересня. Ціна iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max складе від $1000.

Раніше ми повідомляли про те, що смартфони застарілих моделей типу iPhone 11, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max перестануть надходити в продаж. Компанія має намір просувати на ринку нові моделі.