Первый в мире смартфон с Dimensity 9000+ установил рекорд продаж: чем хорош Asus ROG 6

Модель назвали "королем Android-смартфонов" за высокую производительность и необычный дизайн.

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Новый мощный смартфон Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition установил рекорд по продажам в Китае. Подробности сообщает китайское издание MyDrivers.

Как сообщила Asus, 22 сентября ROG 6 стал рекордсменом по продажам на платформе JD.com в целом, и в частности в сегменте игровых смартфонов с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Примечательно, что презентация устройства, названного "королем Android-смартфонов", состоялась совсем недавно — 19 сентября. В Китае его продают по цене от $650.

Asus ROG 6 стал первым в мире смартфоном на базе процессора MediaTek Dimensity 9000+ — это высокопроизводительный восьмиядерный чипсет, изготовленный по 4-нанометровому технопроцессу. Он получил 1 ядро Cortex-X2 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц. Процессор получил самый высокий бал за производительность в истории бенчмарка Master Lu. В то же время, смартфоны-конкуренты обычно оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8.

Asus ROG 6 также получил 6,78-дюймовый экран с разрешением 2448×1080 пикселей без отверстий под камеры и датчики, фронтальную камеру на 12 МП и заднюю камеру с тремя датчиками (50 МП — основная, 13 МП — широкоугольная, 5 МП — макро). Аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. При этом телефон весит 239 г и 10,4 мм толщиной.

Специально для игр смартфон оснащен качественной системой охлаждения. Внутри находится конденсирующий материал, который уменьшает температуру во время работы примерно на 10 градусов, а задняя крышка AeroActive Portal открывается, увеличивая рассеивание тепла на 20%, а при падении специальный механизм автоматически закрывает ее в полете, чтобы предотвратить поломку. Кроме того, телефон защищен по стандарту IPX4.

Несмотря на внушительные габариты, Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition оказался легче iPhone 14 Pro Max, который раскритиковали из-за большого веса. Новинка от Apple стала самым тяжелым смартфоном на рынке с массой 240 г.

Ранее представили топ-10 бюджетных смартфонов с хорошим соотношением цены и качества. К осени 2022 года производители успели выпустить много интересных моделей, поэтому покупателям есть, из чего выбирать.