Китай засыпал Россию бракованными чипами: их поставляют в 20 раз больше, чем раньше

В итоге, российские гаджеты будет стоить дорожа, а работать — хуже.

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Ранее процент бракованных процессоров, поставляемых из КНР в РФ, составлял 2%, а теперь — 40%. Об этом сообщает российское СМИ "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.

Как пишет издание, такую информацию оно получило от производителей гаджетов и ПК. Те жалуются на обилие бракованных комплектующий, в частности чипов, модулей памяти и накопителей, которые, как известно, являются важнейшими компонентами любой электроники. В своем материале СМИ утверждает, что до введения санкций США против России, процент брака был небольшим — 2, а теперь едва ли не половина китайских поставок не годится для использования в новых приборах. По данным источников, брак составляет 40%.

Источники говорят, однако, что виной всему санкции США против Китая. Как мы ранее сообщали, в Белом доме было принято решение ужесточить правила экспортного контроля, в том числе в области полупроводников. Из-за такого решения, три американских и один европейский производитель оборудования для производства процессоров отказались сотрудничать с предприятиями из КНР. Российские же спикеры отмечают изменение "длины" цепочки поставок, мол, подсанкционным китайским компаниям не выгодно работать с РФ. Но, возможно, тут действует правило "палка о двух концах", ведь и на российские предприятия наложены санкции ("Байкал Электроникс", МЦСТ, НПЦ "Элвис", "Аквариус").

Российские производители вынуждены закупать комплектующие через посредников, в итоге, качество никто не контролирует. В материале "Коммерсант" сказано, что это негативно отразиться на цене гаджетов российского производства — они существенно подорожают.

Один из источников рассказал, что все началось еще в 2019 году, когда весь континент охватила пандемия коронавируса. Но дальше стало только хуже, и виной тому — санкции США.

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