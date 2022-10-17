Глобальные поставщики оборудования для производства чипов не будут работать с КНР, – FT

Несколько крупных компаний временно ушли с китайского рынка. КНР придется заново изобретать технологии для разработки чипов.

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Мировые компании, занимающиеся поставками производственных мощностей для фабрик по изготовлению полупроводников, временно прекратили взаимодействовать с китайскими компаниями. Об этом сообщает СМИ ft.com.

Недавно Белый дом ужесточил правила экспортного контроля, направленного на сдерживание развития Китая в технологическом плане. В США надеются таким образом повлиять на ход развития IT в КНР. Данная отрасль, напомним, дает Китаю преимущество перед США, делая Поднебесную лидером в таких сферах, как искусственный интеллект, машинное обучение, роботостроение, программирование, производство бытовой и военной "умной" техники и пр.

Несколько крупных американских компаний, среди которых KLA Corporation, Lam Research и Applied Materials, являются заметными игроками на мировом рынке полупроводников. Издание сообщает, ссылаясь на собственные источники, что они согласились следовать новым мерам по ужесточению экспортного контроля. Позже их примеру последовал производитель оборудования ASML, зарегистрированный в Нидерландах. Источники говорят, что североамериканское отделение ASML пока что не будет сотрудничать с китайскими компаниями.

СМИ напоминает, что о новых мерах Белый дом объявил несколько дней назад. Согласно им, экспорт в Китай оборудования для производства чипов находится под запретом. Речь идет об эксклюзивных технологиях, которыми не располагают конкуренты североамериканских компаний. Более того, отныне все китайские производители, пользующиеся американскими разработками, должны иметь специальные лицензии не только на изготовление процессоров, но и на для их экспорта. От американских граждан и/или юрлиц США правительство требует наличия документа, выданного Министерством торговли США, подтверждающего право на сотрудничество с фабриками из Китая

Ранее наше издание сообщало о том, что боевые БПЛА, которые Иран поставляет России, работают на базе чипов, произведенных по американским технологиям.