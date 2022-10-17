Глобальні постачальники обладнання для виробництва чипів не працюватимуть із КНР, — FT

Декілька великих компаній тимчасово пішли з китайського ринку. КНР доведеться заново винаходити технології розробки чипів.

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Світові компанії, що займаються постачанням виробничих потужностей для фабрик із виготовлення напівпровідників, тимчасово припинили взаємодіяти з китайськими компаніями. Про це повідомляє ЗМІ ft.com.

Нещодавно Білий дім посилив правила експортного контролю, спрямованого на заборону розвитку Китаю в технологічному плані. Так у США сподіваються вплинути на хід розвитку IT в КНР. Ця галузь, нагадаємо, дає Китаю перевагу перед США, роблячи Піднебесну лідером у таких сферах як штучний інтелект, машинне навчання, роботобудування, програмування, виробництво побутової та військової "розумної" техніки й ін.

Декілька великих американських компаній, серед яких KLA Corporation, Lam Research і Applied Materials, є помітними гравцями на світовому ринку напівпровідників. Видання повідомляє, посилаючись на власні джерела, що вони погодилися дотримуватися нових заходів щодо посилення експортного контролю. Пізніше їхній приклад наслідував виробник обладнання ASML, зареєстрований у Нідерландах. Джерела кажуть, що північноамериканське відділення ASML поки що не співпрацюватиме з китайськими компаніями.

ЗМІ нагадує, що про нові заходи Білий дім оголосив кілька днів тому. Відповідно до них, експорт у Китай обладнання для виробництва чипів перебуває під забороною. Йдеться про ексклюзивні технології, які не мають конкурентів північноамериканських компаній. Крім того, відтепер усі китайські виробники, які користуються американськими розробками, повинні мати спеціальні ліцензії не тільки на виготовлення процесорів, а й на їхній експорт. Від американських громадян і/або юросіб США уряд вимагає наявності документа, виданого Міністерством торгівлі США, що підтверджує право на співпрацю з фабриками з Китаю.

Раніше наше видання повідомляло про те, що бойові БПЛА, які Іран постачає Росії, працюють на базі чипів, вироблених за американськими технологіями.