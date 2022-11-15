США перекрыли поставки "серых" чипов в Россию, раскрыв иностранных посредников

Российский разработчик "Миландр" пользовался услугами зарубежных компаний, чтобы размещать заказы на крупных фабриках и получать электронику для военных целей.

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Правительство США наложило санкции на компании, организовавшие нелегальный импорт чипов в Россию. Министерство финансов опубликовало решение на официальном сайте.

Американские власти выявили международную сеть закупок, которая обеспечивает технологиями российский военно-промышленный комплекс. Она работала с помощью финансовых посредников и лицами, связанными с Кремлем. Всего Минфин ввела ограничения против 14 физических и 28 юридических лиц, а также восьми самолетов.

Среди компаний, попавших под санкции, оказались российский разработчик чипов "Миландр", а также связанного с ним разработчика электронных приборов "Милур" и ее зарубежных партнеров — Milur Electronics (Армения), Sharp Edge Engineering (Тайвань), Milur SA (Швейцария). Все они поставляли в Россию готовую электронику, которую затем использовали в военных целях.

К примеру, у российской компании налажены контакты с крупными производителями, такими TSMC и Global Foundries. Официально компания занимается разработкой интегральных микросхем с техпроцессом до 28 нм, производством электронных модулей и других комплектующих. За последние десять лет она выполнила более 240 опытно-конструкторских работ, в основном, по заказу производителей оборудования для связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и так далее.

Производитель запустил в Армении филиал Milur Electronics, который заказывал печать чипов на иностранных заводах и помогал продавать их иностранным партнерам. Milur SA является основным акционером Milur Electronics и использовалась сотрудниками "Миландр" для перевода денег в Milur Electronics, оказания материальной и технической поддержки.

Минфин выяснил, что гендиректором упомянутой компании и Milur Electronics является россиянин России Михаил Павлюк. Работая с Milur SA, он занимался регистрацией Milur Electronics в Армении и переводом средств между компаниями, а благодаря финансовым махинациям на его личном счету оказалась крупная сумма денег.

Sharp Edge Engineering Inc — это тайваньская подставная компания-прослойка, которая закупала микроэлектронные компоненты у производителей в Азии. Сотрудники Milandr использовали учетную запись Sharp Edge для закупки оборудования.

Российские эксперты рассказали изданию "КоммерсантЪ", что США впервые ввели санкции против иностранных партнеров компаний из РФ. Это опасный прецедент, который может окончательно лишить Россию доступа к зарубежным фабрикам. При этом отечественные производители могут покрыть только 2%-3% потребностей страны в электронике.

В июне Тайвань запретил поставки высокотехнологичных чипов в Россию и Беларусь. Ограничения касаются процессоров с тактовой частотой более 25 мегагерц, а также поставок литографического оборудования и электронных микроскопов с функцией сканирования

Ранее писали, что Китай массово поставляет в Россию чипы, но почти половина из них оказывается неисправными. Если раньше брак составлял 2% от общего количества поставок, то теперь — 40%.