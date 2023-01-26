Російські ракети досі оснащують електронікою з країн Заходу: як так сталося

Санкції США проти РФ не діють — країна-агресор знаходить способи їхнього обходу за допомогою Китаю і Туреччини.

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Видання "Важливі історії" з'ясувало, що "Ростех" закуповує електронні компоненти для потреб ВПК у західних країнах. У своєму матеріалі журналісти розповіли, за якою схемою йдуть постачання.

У ході журналістського розслідування з'ясувалося, що "Ростех", який відповідає за те, щоб ракети, баражуючі боєприпаси, системи ППО, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) оснащувалося електронікою, діє через концерн "Радіоелектронні технології", який, зі свого боку, користується послугами кількох компаній. Журналісти наголосили, що концерн під санкціями давно — з 2014 року.

До структури концерну "Радіоелектронні технології" входить компанія "Радіоприладпостачання", яка займається безпосередньо закупівлями комплектуючих. Минулого року, коли війська Росії вторглися на територію України, "Радіоприладпостач" продавав іноземну електроніку тільки тим НДІ та виробникам, які входять до складу "Ростеху". У матеріалі наголошується, що ці компанії займаються створенням комплексів РЕБ для вітчизняних винищувачів, авіоніки, радарів. Хоча "Радіоприладпостачання" теж під санкціями, йому вдається робити закупівлі за допомогою компанії, яка називається "Радіоприладпостачання", розташована за тією ж адресою та належить справжньому "Радіоприладпостачання" і структурі концерну. Протягом 2022-го клону "Радіоприладпостачання" вдалося купити електроніки на 17 млрд руб. ($244 млн).

Але, як водиться, не обійшлося без "схеми", де було задіяно ще одну компанію — "Тесткомплект", яка також є постачальником концерну "Океанприлад", що розробляє системи для військових кораблів. "Важливим історіям" вдалося знайти зв'язок між концерном "Радіоелектронні технології" і "Тесткомплектом". Зв'язок виявився спорідненим у прямому значенні слова: засновниця "Тесткомплекту" — дружина топменеджера концерну. Ця компанія купує техніку в китайської United Electronics Group Company Limited, якою володіє людина з російським ім'ям Юрій Жуков.

Крім "Тесткомплекту", закуповували електроніку на Заході компанії з однаковими абревіатурними назвами — "ВМК". Вони залучили ще двох постачальників — із Туреччини (Turkik Union And Dijital Teknoloji) та КНР (Tordan Industry Limited). Остання, до речі, зареєстрована на власника однієї із "ВМК".

Раніше ми повідомляли про те, що Нідерланди заарештували громадянина РФ, якого підозрюють у закупівлі мікроелектроніки для російського ВПК.