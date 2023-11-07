Потреба зростає: у ВР закликали збільшити кількість центрів підготовки операторів БПЛА

За словами сержанта НГУ Тимура Нагалевського, збільшення навчальних центрів на базі Міноборони дасть змогу задовольнити зростаючий попит на операторів дронів і спростить співпрацю з виробниками БПЛА.

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У комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пропонують збільшити кількість центрів підготовки операторів дронів. Міноборони вже видало директиву, згідно з якою кількість таких центрів буде збільшено. Про це пише видання "КиївВлада".

На думку члена комітету ВР, нардепа Ігоря Копитіна, Україна швидко відчує зміни, якщо реалізація цих планів не буде затягнута.

"Питання підготовки операторів БПЛА зараз — одне з найактуальніших. Зрозуміло, що для цього нам потрібні якісні навчальні центри, і ця потреба щодня зростає", — зауважив народний депутат.

Копитін також повідомив, що як альтернатива, розглядається залучення приватних організацій для навчання операторів БПЛА, оскільки вже зараз є великий запит і потрібно навчити багато людей.

За словами Копитіна, замовником навчання операторів дронів має виступати Міноборони. Але відомству бракує власної матеріально-технічної бази, тому операторів БПЛА навчають приватні школи та центри.

"Взагалі, у світі не існує практики, коли навчання на будь-яких літальних апаратах відбувалося б без участі виробника. Той же самий БПЛА "Байрактар" потребує навчання майже півроку в Туреччині, саме на базі виробника", — пояснив ситуацію з підготовкою операторів фахівець із комунікацій, сержант НГУ Тимур Нагалевський.

За його словами, Міноборони просить виробників навчати українських пілотів.

"Саме просить, бо формально за своїми внутрішніми приписами не має змоги оплатити навчання, бо у відомстві відсутня така стаття витрат як навчання військовослужбовців за межами військових частин", — наголосив Нагалевський.

Витрати на навчання військовослужбовців генерують збитки для виробника, бо їх не можна відобразити в собівартості бойових комплексів, і ускладнюють співпрацю. Тому питання навчальних центрів для підготовки операторів БПЛА потребує швидкого вирішення.

Нагадаємо, у ССО розповіли про українські дрони, які застосовують у бою. До лав Сил оборони стали багато українських розробників та інженерів, які хочуть створити БПЛА, аналогів яких немає у світі.

Раніше Фокус писав, як українки перетворюють дешеві дрони на зброю проти росіян. Жінок-добровольців навчають керувати FPV-дронами і атакувати техніку ЗС РФ на секретній базі проекту Victory Drones.