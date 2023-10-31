"Маємо широкий спектр": у ССО розповіли про українські дрони, які застосовують в бою (відео)

До лав Сил оборони стали багато українських розробників та інженерів, які хочуть створити БПЛА, аналогів яких немає у світі.

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Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Віктор Хоренко заявив, що наразі в російсько-українській війні почали широко застосовуватися дрони. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН".

"Ми бачимо, як перелаштовуються бойові дії. Якщо на початку 2022-го року не так широко застосовувалися дрони, то зараз вони широко застосовуються в різних завданнях: будь це повітря, земля, вода чи під водою", — сказав Віктор Хоренко.

З його слів, Україна має широкий спектр безпілотних літальних апаратів, багато про яких не розповідають. Хоренко зазначив, що до лав стало багато українських розробників та інженерів, які хочуть створити БПЛА, аналогів яких немає у світі. Наразі проводяться багато розроблень і випробувань. Зокрема, Україна використовуватиме повітряний, надводний, підводний та наземний простір.

Віктор Хоренко наголосив, що навчання операторів ССО все ще займає багато часу, проте це не два-три роки, як було раніше. Він розповів, коли є можливість, застосовується техніка, а не життя людей. У ЗМІ публікують лише частину роботи.

Нагадаємо, 30 жовтня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що деякі підприємства Російської Федерації, які виготовляють ракети та дрони, перебувають у зоні досяжності безпілотних літальних апаратів. У результаті на цих підприємствах регулярно стаються вибухи.

25 жовтня віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що за спрощеною процедурою затвердили нові зразки українських FPV-дронів та розвідувальних БПЛА. З його слів, відтепер безпілотники швидше відправлятимуть на фронт.