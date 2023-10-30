БПЛА можуть атакувати: частина ракетних підприємств РФ під загрозою ударів, — ГУР

На думку представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, агресорові знадобиться близько 10 років, щоб "очухатися" та відновити наступальний військовий потенціал.

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Одна третина підприємств ракетної галузі Російської Федерації перебувають у зоні досяжності безпілотників. Про це 24 каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він зазначив, що у Росії регулярно стаються вибухи, зокрема на підприємствах, які виготовляють ракети і дрони. Проте все ж таки вони намагаються робити такі виробництва "недосяжними", розміщуючи їх подалі від кордонів з Україною.

"Попри це, третина підприємств ворога, які працюють у ракетній галузі, під загрозою. Це означає, що невідомі безпілотники можуть їх атакувати, знищуючи потужності та запаси окупантів", — підкреслює Черняк.

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Ворог намагається фокусуватися на утриманні контролю над тимчасово окупованими територіями і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Серед різноманітних цілей цього наступу російські окупанти таким чином прагнуть тримати відстань до своїх військово-промислових об'єктів.

"Передовсім слід зазначити, що ворог зазнав колосальних втрат у війні, розв'язаній проти України. Окупанти отримали доброго "тягла". Після цього від планів про "Київ за три дні" загарбники перейшли до виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Водночас противник намагається наростити виробництво дронів і ракет", — зазначає представник ГУР.

Нарощування військового потенціалу, зокрема у виробництві дронів і ракет, щоб бити по критичній інфраструктурі і мирним жителям України, спрямоване, за словами Черняка, на уповільнення контрнаступу української армії, заморожування лінії фронту з метою виграти час для поповнення живої сили та накопичення зброї, оскільки "глобальний план Москви із завоювання України та знищення нашого народу не змінився, як і мета Кремля відреставрувати жахливу терористичну російську імперію".

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"Агресорові знадобиться близько 10 років, щоб "очухатися" та відновити наступальний військовий потенціал. Його за півтора року повномасштабного вторгнення позбавили наші ЗСУ. Але цього часу ми їм не дамо", — резюмував представник Головного управління розвідки.

За словами Черняка, Сили оборони постійно працюють над сповільненням цього процесу. На противагу цьому ворог намагається з усіх сил порушити єдність між Україною та нашими партнерами із Заходу.

"Все для того, щоб ми втратили життєво важливу підтримку", — зазначив представник ГУР.

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Нагадаємо, що росЗМІ повідомляли, що авіакомпанії РФ втратили сотні тисяч доларів через атаки дронів на Москву. За словами гендиректора однієї з авіакомпаній РФ, одна година польоту Boeing 737-800 коштує приблизно 7,6-8,1 тисяч доларів. Через атаки БПЛА літаки змушені довше перебувати в повітрі.

Також британська розвідка 12 вересня повідомила, що російські військові розмістили комплекси "Панцир-С1" у такий спосіб, щоб виявляти і вражати безпілотники, які останнім часом кілька разів атакували Москву.