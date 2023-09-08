Авіакомпанії РФ втратили сотні тисяч доларів через атаки дронів на Москву, — росЗМІ

За словами гендиректора однієї з авіакомпаній РФ, одна година польоту Boeing 737-800 коштує приблизно 7,6-8,1 тисяч доларів. Через атаки БПЛА літаки змушені довше перебувати в повітрі.

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Авіакомпанії РФ зазнають серйозних фінансових втрат через атаки дронів на Москву, однак звертатися до влади по компенсацію поки що не збираються. Так, одна година додаткового польоту оцінюється у 8 тисяч доларів. Про це заявив гендиректор лоукостера "Победа" Дмитро Тищук в інтерв'ю російському виданню РБК.

За його словами, компаніям доводиться адаптуватися до нових умов, однак це дуже складно.

"Звичайно, доводиться йти на запасні аеродроми, і з'являються додаткові витрати", — сказав він.

Як розповів гендиректор компанії "Авіатім" В'ячеслав Ілюшин, одна година польоту Boeing 737-800 коштує приблизно 7,6-8,1 тисяч доларів. З такою оцінкою згоден засновник сервісу забезпечення безпеки польотів RunAvia Андрій Патраков. Він зазначив, що чим вищий середньомісячний наліт літака, тим нижча вартість льотної години.

Повідомляється, що останнім часом Росавіація регулярно повідомляє про тимчасові зміни режиму роботи аеропортів столиці РФ.

Нагадаємо, що 31 серпня росЗМІ повідомляли, що безпілотники атакували регіони Росії понад 500 разів від початку вторгнення в Україну. Повідомляється, що в період з 21 травня по 25 червня 2023 року про атаки дронів повідомляли щодня. Нова хвиля щоденних атак почалася 6 серпня і триває досі. У матеріалі йдеться, що про наявність руйнувань або постраждалих згадали в 110 заявах.

Також 5 вересня повідомлялося, що атакиукраїнських дронів змусили РФ переглянути тактику ППО Москви. Західні експерти вважають, що спроби посилити захист Москви може призвести до концентрації військових сил і засобів навколо столиці. Це зі свого боку робить російську столицю привабливішою ціллю для нанесення ударів.