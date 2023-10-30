БПЛА могут атаковать: часть ракетных предприятий РФ под угрозой ударов, — ГУР

По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка, агрессору понадобится около 10 лет, чтобы "очухаться" и восстановить наступательный военный потенциал.

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Одна треть предприятий ракетной отрасли Российской Федерации находятся в зоне досягаемости беспилотников. Об этом 24 каналу сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что в России регулярно происходят взрывы, в частности на предприятиях, которые изготавливают ракеты и дроны. Однако все же они пытаются делать такие производства "недосягаемыми", размещая их подальше от границ с Украиной.

"Несмотря на это, треть предприятий врага, которые работают в ракетной отрасли, под угрозой. Это означает, что неизвестные беспилотники могут их атаковать, уничтожая мощности и запасы оккупантов", — подчеркивает Черняк.

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Враг пытается фокусироваться на удержании контроля над временно оккупированными территориями и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Среди различных целей этого наступления российские оккупанты таким образом стремятся держать расстояние до своих военно-промышленных объектов.

"Прежде всего следует отметить, что враг понес колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. Оккупанты получили хорошую "тягу". После этого от планов о "Киеве за три дня" захватчики перешли к выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей. В то же время противник пытается нарастить производство дронов и ракет", — отмечает представитель ГУР.

Наращивание военного потенциала, в частности в производстве дронов и ракет, чтобы бить по критической инфраструктуре и мирным жителям Украины, направлено, по словам Черняка, на замедление контрнаступления украинской армии, замораживание линии фронта с целью выиграть время для пополнения живой силы и накопления оружия, поскольку "глобальный план Москвы по завоеванию Украины и уничтожению нашего народа не изменился, как и цель Кремля отреставрировать ужасную террористическую российскую империю".

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"Агрессору понадобится около 10 лет, чтобы "очухаться" и восстановить наступательный военный потенциал. Его за полтора года полномасштабного вторжения лишили наши ВСУ. Но этого времени мы им не дадим", — резюмировал представитель Главного управления разведки.

По словам Черняка, Силы обороны постоянно работают над замедлением этого процесса. В противовес этому враг пытается изо всех сил нарушить единство между Украиной и нашими партнерами с Запада.

"Все для того, чтобы мы потеряли жизненно важную поддержку", — отметил представитель ГУР.

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Фокус писал о том, готова ли Украина к новому отопительному сезону и насколько долгими могут быть блэкауты этой зимой, если ВС РФ сосредоточат нанесение ударов по энергосистеме.

Напомним, что росСМИ сообщали, что авиакомпании РФ потеряли сотни тысяч долларов из-за атак дронов на Москву. По словам гендиректора одной из авиакомпаний РФ, один час полета Boeing 737-800 стоит примерно 7,6-8,1 тысяч долларов. Из-за атак БПЛА самолеты вынуждены дольше находиться в воздухе.

Также британская разведка 12 сентября сообщила, что российские военные разместили комплексы "Панцирь-С1" таким образом, чтобы обнаруживать и поражать беспилотники, которые в последнее время несколько раз атаковали Москву.