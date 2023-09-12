Перестроили систему ПВО: власти показывают гражданам, что угрозы Москве под контролем, — разведка

Российские военные разместили комплексы "Панцирь-С1" таким образом, чтобы обнаруживать и поражать беспилотники, которые в последнее время несколько раз атаковали столицу РФ.

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В связи с участившимися атаками беспилотников Россия в последнее время перестроила систему ПВО ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от угроз. Таким образом российские власти пытаются показать гражданам, что они ситуацию держат под контролем. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что после декабрьских ударов по авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области и в Дягилево Рязанской области российские ЗРК "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22) разместили на крышах официальных зданий в Москве.

А вначале сентября 2023 года те же российские зенитные ракетные комплексы изображены на эстакадах и башнях в окрестностях столицы.

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"Почти наверняка это сделано для того, чтобы система могла обнаруживать и поражать цели типа БПЛА. Однако, скорее всего, это также призвано наглядно продемонстрировать общественности, что власти держат угрозу под контролем", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии с российскими системами ПВО, которые были размещены на искусственных возвышениях. Обозреватели "Милитарного" отметили, что установка комплекса "Панцирь-С1" на неподвижную позицию вызывает вопросы.

Об эффективности такого метода рассказали на "Радио свобода" Так 24 июля во время утренней атаки БПЛА по Москве установленный на крыше здания Минобороны РФ комплекс "Панцирь-С1" не смог сбить беспилотник, хотя он находится менее чем в 300 метрах от места удара.