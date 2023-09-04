В РФ придумали, как защитить Москву от дронов: построили вышку с "Панцирем-С1" (фото)

Мобильные комплексы в РФ устанавливают на башни, которые должны перехватывать беспилотники, идущие на Москву.

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Удары беспилотников по столице РФ привели к тому, что в Подмосковье делают башни для противовоздушной борьбы. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на социальные сети.

В РФ построили башню, на которую установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Они должны охранять Москву от атак беспилотников, которые время от времени прилетают по различным объектам оккупантов. При этом решение установить мобильный комплекс на неподвижную позицию вызывает вопросы.

Кроме этого в издании отмечают, что российские пропагандисты показали и другие "ноу-хау" для охраны российской столицы. В окрестностях построили конструкции из насыпи, на которую установили плиты и башни с "Панцирем".

Одна из позиций ПВО в Подмосковье Фото: Кадр из видео на YouTube-канале Россия 1

Ранее на правительственных зданиях в Москве также устанавливали ЗРПК "Панцирь-С1". В частности, во время атаки на российскую столицу неизвестных БПЛА, один из таких комплексов "проморгал" дрон в 300 метрах от него. Тогда целями атаки были здание рядом с Минобороны РФ и бизнес-центр.

Напомним, 1 сентября беспилотник "Бобер" атаковал одно из предприятий в Москве, что привело к масштабному пожару.

В ГУР сообщили, что Путин теряет репутацию после каждого взрыва на российской территории.