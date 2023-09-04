У РФ придумали, як захистити Москву від дронів: побудували вишку з "Панциерем-С1" (фото)

Мобільні комплекси у РФ встановлюють на башти, які мають перехоплювати безпілотники, що йдуть на Москву.

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Удари безпілотників по столиці РФ призвели до того, що в Підмосков'ї роблять башти для протиповітряної боротьби. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соціальні мережі.

У РФ побудували башту, на яку встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Вони мають охороняти Москву від атак безпілотників, які час від часу прилітають по різних обʼєктах окупантів. При цьому рішення встановити мобільний комплекс на нерухому позицію викликає питання.

Окрім цього у виданні зазначають, що російські пропагандисти показали й інші "ноу-хау" для охорони російської столиці. На околицях побудували конструкції з насипу, на який встановили плити та башти з "Панцирем".

Одна з позицій ППО у Підмовсковʼї Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі Россия 1

Раніше на урядових будівлях у Москві також встановлювали ЗРПК "Панцирь-С1". Зокрема під час атаки на російську столицю невідомих БПЛА, один з таких комплексів "проморгав" дрон у 300 метрах від нього. Тоді цілями атаки були будівля поруч із Мінобороною РФ й бізнес-центр.

Нагадаємо, 1 вересня безпілотник "Бобер" атакував одне з підприємств у Москві, що призвело до масштабної пожежі.

В ГУР повідомили, що Путін втрачає репутацію після кожного вибуху на російській території.