В Москве "Панцирь" на крыше Минобороны РФ "проморгал" дрон, который пролетал в 300 м, — СМИ

ЗРК "Панцирь-С1" стоит на крыше штаб-квартиры МО РФ еще с конца 2022 года. Впрочем, во время атаки на Москву 24 июля он так и не сработал.

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В Москве во время утренней атаки неизвестных беспилотников 24 июля зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь — С1", установленный на крыше Минобороны РФ, не смог сбить дрон, хотя находится менее чем в 300 метрах от места удара. Об этом пишет "Радио Свобода".

Журналисты издания исследовали спутниковые снимки и обнаружили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1" до сих пор находится на крыше МО РФ, где его разместили еще в конце 2022 года.

Во время утренней атаки беспилотников 24 июля никаких свидетельств работы этого комплекса очевидцы не заметили, хотя установка находится от места удара менее чем в 300 метрах.

Атака Москвы беспилотниками 24 июля

В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны РФ и бизнес-центр.

За атакой беспилотников на здания неподалеку от сооружений Минобороны России может стоять украинская разведка, предполагают украинские СМИ. Инсайдеры утверждают, что ночная атака неизвестных беспилотников на Москву — это успешная спецоперация, которую провели украинские разведчики.

Оккупанты назвали произошедшее террористической атакой. По их данным, якобы два украинских беспилотника ударили по объектам в Москве, но средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их подавили.