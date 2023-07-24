Все ближе к Кремлю: российские генералы запаниковали от удара дронами по Москве, - эксперт

Пока одесситы, уже несколько дней, разбирают завалы после ракетной атаки россиян, москвичей разбудили взрывы, но не более. Чтобы разрушать вражескую военную инфраструктуру, надо запускать каждую ночь десятки БПЛА, считают опрошенные Фокусом военные эксперты.

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В Москве ночью 24 июля прогремели взрывы — столицу России атаковали беспилотники. Повреждено здание рядом с Министерством обороны России.

Оккупанты назвали произошедшее террористической атакой. По их данным, якобы два украинских беспилотника ударили по объектам в Москве, но средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их подавили.

Журналист-расследователь Христо Грозев обратил внимание, что рядом с атакованными зданиями находятся объекты Главного разведуправления Генштаба РФ и хакерской группы Fancy Bear. Там же расположен и военный университет имени князя Александра Невского.

Дрон прилетел в здание рядом с Министерством обороны России

Другой беспилотник попал в бизнес-центр, отмечают российские медиа.

"В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекла на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА", – написал "Shot".

Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах написали, что ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Все "птички" долетели до российской столицы, отметил собеседник агентства "РБК-Украина".

Больше атак по Москве: прорвать ПВО и РЭБ способен рой дронов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что российские системы РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо над РФ.

"Чтобы там не происходило, но этого [атак дронами] будет больше", — добавил он.

Стоит отметить, что в Москву и ранее прилетали дроны. Некоторые даже пытались атаковать Кремль. Украинское командование официально не комментирует эти акции.

По оценкам военнослужащего, основателя проекта A.Drones Юрия Касьянова, налет на Москву будет эффективным, если запустить рой дронов.

"ВС РФ запускают по Украине десятки "Шахедов". Из них сбивают 2/3, а треть все же прилетает. Такая же статистика у нас, война есть война — нельзя одним танком или самолетом выиграть сражение", — отметил специалист в разговоре с Фокусом.

Как говорит Касьянов, каждую ночь надо запускать минимум несколько десятков дронов-камикадзе, а лучше до сотни. Такое количество гарантированно прорвет вражеские системы ПВО и РЭБ. Вторая задача — наладить стратегическое командование дальними бомбардировками по территории России и речь идет не только о Москве.

"Главные цели — это аэродромы стратегической авиации, пункты управления, заводы по производству ударных дронов и ракет. Конечно, Минобороны РФ достойный объект, ведь генералы противника не должны чувствовать себя в безопасности. Массированный налет обеспечит поражение предприятий ОПК, но делать это надо быстрее, пока их не защитили "Панцирями" (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, — ред.)", — заметил военный.

С военной точки зрения, лучше атаковать военные объекты, а не запускать один-два дрона по Москве. Но удары по центрам принятия решений — хорошая идея, полагает майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Уничтожение дронами предприятия российского ВПК, как указал эксперт, это весьма оптимистичный прогноз. Подобные цели поражаются не беспилотниками, а мощными ракетами. Трудность и в расположении военных заводов — Россия большая и часть объектов находится за Уралом, к примеру, в Новосибирске, сказал Гетьман.

Достать столь удаленные от Украины цели сложно, поэтому придется действовать партизанскими методами, считает он.

"Если это были украинские беспилотники, подобные разовые атаки отлично подходят для проверок средств ПВО противника. Отбрасывать версию с российской внутренней провокацией все же пока не стоит", — подытожит Гетьман.

Напомним, что 20 июля дроны долетели до поселения Вороновское в Подмосковье, один из них попал в крышу санатория Минобороны РФ, где лечат раненых оккупантов.

А 4 июля дрон атаковал воинскую часть в Одинцовском городском округе Московской области. БПЛА нес килограмм взрывчатки.