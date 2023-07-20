В 50 км от Кремля: под Москвой БПЛА попал в крышу медучреждения Минобороны РФ, — СМИ (фото)

Как утверждают в соцсети, беспилотник повредил крышу одного из зданий в пригороде Москвы — пробил отверстие диаметром до метра.

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20 июля дроны неизвестного происхождения долетели до пригорода Москвы — в поселение Вороновское. Один из дронов добрался до санатория Минобороны РФ, где лечат россиян, раненых на войне в Украине. О происшествии рассказали в Telegram-канале Mash,

Согласно данным авторов канала, беспилотник попал в крышу "Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий".

Поиск в сети позволяет предположить, что речь идет об учреждении Министерства обороны России "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки". В сети можно отыскать заведение с одноименным названием — санаторий "Ясенки".

Вход в "Центр реабилитации "Ясенки"

На сайте санатория указаны его координаты для навигатора — 55.303483, 37.209901. Итак, реабилитационный центр, на крышу которого приземлился дрон неизвестного происхождения, расположен в 50 км от Кремля и в 400 км от границ Украины.

Где расположен центр "Ясенки" под Москвой

Авторы Telegram-канала также отметили, что второй дрон якобы упал на крышу детского лечебного учреждения.

Пока нет официальных объяснений относительно того, что же это за летательные аппараты долетели до пригорода Москвы. Также не понятно, какой ущерб они нанесли. На фотографии, опубликованной Mash, видно одноэтажное обитое вагонкой здание, на крыше которого — отверстие диаметром до метра.

След от прилета беспилотника под Москвой

Напоминаем, полковник ВСУ Роман Свитан уверенно заявил, что знает, какие именно снаряды достали по складу БК армии РФ в Крыму — речь идет о "дальнобойных средствах поражения".

Между тем днем 20 июля российские оккупационные власти полуострова подтверждали атаку беспилотников. При этом заверили, что все летательные аппараты обезврежены.

Кроме того, под Рязанью обнаружили следы взрыва, как предполагают, от барражирующих боеприпасов. На фотографиях, сделанных на месте событий, заметны мелкие воронки.