Вблизи аэродромов в Крыму раздаются взрывы: оккупанты подтверждают работу ПВО (фото, карта)
В нескольких населенных пунктах захваченного полуострова прогремели взрывы и отработала ПВО. Оккупационные власти заявили о сбитом "вражеском беспилотнике".
20 июля, примерно с 15:00, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом известно из публикаций в местном телеграм-канале.
Сначала прозвучали взрывы в районе села Ивановка и поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма. Позже взрывы также услышали в Симферопольском районе, где, по данным медиа, отработала вражеская противовоздушная оборона.
"Без паники. Предварительно ПВО. Кто слышал, тот поймет", — написали авторы контента.
Сообщалось, что "громкие звуки" в поселке Гвардейское Симферопольского района объясняются работой ПВО и все цели якобы были уничтожены. Также ПВО якобы отработала в Сакском районе Крыма.
"Был сбит беспилотник над центральной частью Крыма", — проинформировали авторы контента.
В медиа со ссылкой на подписчиков указали, что особенно громко в районах аэродромов в Гвардейском и Новофедоровке. Речь идет об ударах или работе ПВО — неизвестно.
В другом региональном телеграм-канале опубликовали фото, на котором можно увидеть черный дым в небе.
В публикации указано, что снимок был сделан вблизи поселка Новофедоровка.
Российские оккупанты подтверждают работу ПВО
Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов написал, что в центральной части полуострова силы ПВО сбили "вражеский беспилотник".
"Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие", — добавил Аксенов.
Напомним, 20 июля в захваченном российскими войсками Крыму уже раздавались взрывы. Оккупационные власти объяснили громкие звуки военными учениями ВС РФ, которые якобы будут продолжаться в течение дня. Тогда взрывы слышали в Севастополе и Феодосии.
Также 20 июля проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки, на которых видны последствия детонации боеприпасов на Старокрымском полигоне. Склад вражеских снарядов взорвали утром 19 июля.