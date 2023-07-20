Вблизи аэродромов в Крыму раздаются взрывы: оккупанты подтверждают работу ПВО (фото, карта)

В нескольких населенных пунктах захваченного полуострова прогремели взрывы и отработала ПВО. Оккупационные власти заявили о сбитом "вражеском беспилотнике".

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20 июля, примерно с 15:00, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом известно из публикаций в местном телеграм-канале.

Сначала прозвучали взрывы в районе села Ивановка и поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма. Позже взрывы также услышали в Симферопольском районе, где, по данным медиа, отработала вражеская противовоздушная оборона.

"Без паники. Предварительно ПВО. Кто слышал, тот поймет", — написали авторы контента.

Сообщалось, что "громкие звуки" в поселке Гвардейское Симферопольского района объясняются работой ПВО и все цели якобы были уничтожены. Также ПВО якобы отработала в Сакском районе Крыма.

Ивановка, Новофедоровка и Гвардейское на карте Крыма Фото: Google Maps

"Был сбит беспилотник над центральной частью Крыма", — проинформировали авторы контента.

В медиа со ссылкой на подписчиков указали, что особенно громко в районах аэродромов в Гвардейском и Новофедоровке. Речь идет об ударах или работе ПВО — неизвестно.

Публикации о взрывах в Крыму 20 июля Фото: Скриншот

В другом региональном телеграм-канале опубликовали фото, на котором можно увидеть черный дым в небе.

В публикации указано, что снимок был сделан вблизи поселка Новофедоровка.

Снимок, опубликованный в соцсетях 20 июля Фото: Соцсети

Российские оккупанты подтверждают работу ПВО

Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов написал, что в центральной части полуострова силы ПВО сбили "вражеский беспилотник".

"Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие", — добавил Аксенов.

Напомним, 20 июля в захваченном российскими войсками Крыму уже раздавались взрывы. Оккупационные власти объяснили громкие звуки военными учениями ВС РФ, которые якобы будут продолжаться в течение дня. Тогда взрывы слышали в Севастополе и Феодосии.

Также 20 июля проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки, на которых видны последствия детонации боеприпасов на Старокрымском полигоне. Склад вражеских снарядов взорвали утром 19 июля.