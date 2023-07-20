Поблизу аеродромів в Криму лунають вибухи: окупанти підтверджують роботу ППО (фото, карта)
У кількох населених пунктах захопленого півострова пролунали вибухи та відпрацювала ППО. Окупаційна влада заявила про збитий "ворожий безпілотник".
20 липня, приблизно з 15:00, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про відомо з публікацій у місцевому телеграм-каналі.
Спочатку пролунали вибухи в районі села Іванівка та селища Новофедорівка у Сакському районі Криму. Пізніше вибухи також почули у Сімферопольському районі, де, за даними медіа, відпрацювала ворожа протиповітряна оборона.
"Без паніки. Попередньо ППО. Хто чув, той зрозуміє", — написали автори контенту.
Повідомлялося, що "гучні звуки" у селищі Гвардійське Сімферопольського району пояснюються роботою ППО й усі цілі нібито були знищені. Також ППО нібито відпрацювала у Сакському районі Криму.
"Був збитий безпілотник над центральною частиною Криму", — проінформували автори контенту.
У медіа з посиланням на підписників вказали, що особливо гучно у районах аеродромів у Гвардійському та Новофедорівці. Йдеться про удари чи роботу ППО — невідомо.
У іншому регіональному телеграм-каналі опублікували фото, на якому можна побачити чорний дим у небі.
У публікації зазначено, що знімок був зроблений поблизу селища Новофедорівка.
Російські окупанти підтверджують роботу ППО
Представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов написав, що у центральній частині півострова сили ППО збили "ворожий безпілотник".
"Постраждалих та руйнувань немає. Прошу всіх зберігати спокій", — додав Аксьонов.
Нагадаємо, 20 липня в захопленому російськими військами Криму вже лунали вибухи. Окупаційна влада пояснила гучні звуки військовими навчаннями ЗС РФ, які нібито триватимуть протягом дня. Тоді вибухи чули у Севастополі та Феодосії.
Також 20 липня проєкт "Схеми" оприлюднив супутникові знімки, на яких видно наслідки детонації боєприпасів на Старокримському полігоні. Склад ворожих снарядів підірвали вранці 19 липня.