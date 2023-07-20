За 50 км від Кремля: під Москвою БПЛА поцілив у дах медзакладу Міноборони РФ, — ЗМІ (фото)

Як стверджують у соцмережі, безпілотник пошкодив дах однієї з будівель в передмісті Москви — пробив отвір діаметром до метра.

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20 липня дрони невідомого походження долетіли до передмістя Москви — до поселення Вороновське. Один з дронів дістався до санаторію Міноборони РФ, де лікують росіян, поранених на війні в Україні. Про подію розповіли у Telegram-каналі Mash,

Згідно з даними авторів каналу, безпілотник поцілив у дах "Центру реабілітації інвалідів та ветеранів бойових дій".

Пошук у мережі дає можливість припустити, що ідеться про заклад Міністерства оборони Росії "Центр соціально-медичної реабілітації інвалідів та ветеранів бойових дій "Ясенки". У мережі можна відшукати заклад з одноіменною назвою — санаторій "Ясенки".

Вхід у "Центр реабілітації "Ясенки"

На сайті санаторію вказані його координати для навігатора — 55.303483, 37.209901. Отже, реабілітаційний центр, на дах якого приземлився дрон невідомого походження, розташований за 50 км від Кремля та за 400 км від кордонів України.

Де розташований центр "Ясенки" під Москвою

Автори Telegram-каналу також зазначили, що другий дрон нібито упав на дах дитячого лікувального закладу.

Наразі немає офіційних пояснень щодо того, що ж то за літальні апарати долетіли до передмістя Москви. Також не зрозуміло, яку шкоди вони завдали. На світлині, опублікованій Mash, видно одноповерхову оббиту вагонкою будівлю, на даху якої — отвір діаметром до метра.

Слід від прильоту безпілотника під Москвою

Нагадуємо, полковник ЗСУ Роман Світан впевнено заявив, що знає, які саме снаряди дістали по складу БК армії РФ в Криму — ідеться про "далекобійні засоби ураження".

Між тим вдень 20 липня російська окупаційна влада півострова підтверджувала атаку безпілотників. При цьому запевнила, що усі літальні апарати знешкоджено.

Крім того, під Рязанню виявили сліди вибуху, як припускають, від баражуючих боєприпасів. На світлинах, зроблених на місці подій, помітні мілкі вирви.