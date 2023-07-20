Воронка діаметром 10 см: у Рязанській області безпілотник атакував аеродром, — росЗМІ

За інформацією росЗМІ, вибух здійснили за допомогою саморобного квадрокоптера. Унаслідок атаки утворилася воронка діаметром 10 см і глибиною 1,5 см.

Related video

У Московському районі Рязанської області РФ безпілотний літальний апарат атакував аеродром. Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на свої джерела.

За інформацією росЗМІ, внаслідок атаки на території аеродрому, де базуються літаки, утворилася воронка діаметром 10 см і глибиною 1,5 см. Імовірно, вибух здійснили за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом. Інформації про пошкодження та постраждалих немає.

Як відомо, у Рязанській області розташований російський військовий аеродром "Дягилево", де дислокується 43-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. База оснащена літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, які ЗС РФ використовують для випуску ракет по території України.

Також на аеродромі знаходиться 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників, на озброєнні у якого заправники Іл-78.

У грудні 2022 року росЗМІ писали, що на аеродромі сталася надзвичайна подія — вибухнув бензовоз унаслідок удару БПЛА. Троє людей загинули, ще 6 дістали поранення.

Того ж дня безпілотник атакував військовий аеродром "Енгельс" у Саратовській області, звідки злітають військові літаки РФ для масованих ударів по Україні. У росЗМІ визнавали, що якщо безпілотники прилетіли з України, це означає, що в Києва на озброєнні технології з дальністю в 100 км, і наступною під ударом опиниться Москва.

Нагадаємо, 17 липня на "Кримському мосту", що з'єднує територію РФ з анексованим півостровом, стався вибух. Двоє людей загинули, 14-річна дитина дістала травми. Влада РФ звинуватила у трагедії ЗСУ. За версією пропагандистів, атаку здійснили з водного дрона, схожого на гідроцикл із вибухівкою всередині. Київ офіційно не визнавав причетності до вибухів.

Фокус писав 19 липня, що на тимчасово окупованому півострові недалеко від села Кринички на Старокримському полігоні продовжують детонувати російські боєприпаси .