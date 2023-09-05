Насыпи для "Панцирей": атаки украинских дронов заставили РФ пересмотреть тактику ПВО Москвы

Западные эксперты полагают, что попытки усилить защиту Москвы может привести к концентрации военных сил и средств вокруг столицы. Это в свою очередь делает российскую столицу более привлекательной целью для нанесения ударов.

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В связи с участившимися случаями атак БПЛА, особенно в Московском регионе, российские власти приступили к существенной модернизации системы ПВО. Эта инициатива привела к созданию новых позиционных сооружений ПВО, представляющих собой укрепленные насыпи и башни из металла и железобетона. Кроме того, это привело к передислокации комплексов ПВО "Панцирь-С1", "Панцирь-С2" и арктических комплексов "Панцирь-СА". О том насколько эффективно будет "ноу-хау" россиян и каковы будут его последствия говорится в материале Army Recognition от 5 сентября.

Эксперты пишут, что целью модернизации систем ПВО является увеличение дальности и эффективности их действия, а также выполнение пропагандистской роли в отношении жителей Москвы.

"Актуальность модернизации ПВО обусловлена нарастающей серией атак беспилотников с территории Украины. Эти атаки включают в себя удары по московскому региону, что представляет собой серьезный вызов безопасности России", — подчеркнули обозреватели.

Они предположили, что удары беспилотниками являются частью психологическая войны, направленной на создание паники, неуверенности и подрыв доверия населения к возможностям Вооруженных сил РФ.

Между тем помимо непосредственной защиты от беспилотных летательных аппаратов, новые структуры ПВО, как ожидается, будут иметь стратегические последствия для российско-украинской войны. Дело в том, что усиление противовоздушной обороны включает в себя перемещение из передовых позиций вглубь страны неизвестного количества систем "Панцирь", в том числе "Панцирь-С1", "Панцирь-С2" и специально разработанный для Арктического региона комплекса "Панцирь-СА".

Кроме того создание новых позиций ПВО ежедневно привлекает значительное количество персонала — от 1 500 до 2 000 человек, а процесс создания каждой позиции, включая установку модульных зданий для личного состава, занимает до четырех дней.

Упор на защиту Москвы может привести к концентрации военных сил и средств вокруг столицы. Такая концентрация делает Москву более привлекательной целью для противников РФ, стремящихся нанести ущерб российскому военному потенциалу, поскольку стационарный характер этих сооружений может сделать их уязвимыми для точных ударов, в том числе и дронами-камикадзе.

Что касается 10-метровых высотных сооружений, то они будут способствовать увеличению зоны действия РЛС. Например, если разместить радары на 10 выше уровня поверхности, то зона действия РЛС увеличится с 33 км до 42.

Напомним, ночью 5 сентября Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. В связи с этим в российской столице задержали 22 авиарейса, а позже Минобороны РФ отчитались о трех сбитых БПЛА.