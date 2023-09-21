Атаки дронов заставили активистов в РФ скопировать технологическое "ноу-хау" Украины, — WP

По словам журналистов, жители западных регионов России постоянно жалуются на непрекращающиеся удары дронов, загадочные пожары и взрывы.

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В конце августа Россия подверглась одной из крупнейших атак дронов с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. В результате пострадали 6 регионов, включая Москву. Также было уничтожено несколько военных самолетов на авиабазе в Пскове. Об этом пишет издание Washington Post.

Сообщается, что после этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что предсказать цела атак БПЛА трудно. Он предупредил россиян, что атака может повториться.

"Никто сейчас не может гарантировать, что что-то не залетит на определенную территорию, будь то Африка, Арктика или Россия, это не имеет значения — так устроен мир", — сказал он в видеообращении.

По словам журналистов, пессимистический тон выступления Ведерникова стал заметным отклонением от заверений Кремля в том, что война с Украиной не нарушит обычную жизнь россиян.

Издание пишет, что жители западных регионов России жалуются на непрекращающиеся удары дронов, загадочные пожары и взрывы.

И вот, как сообщается, в среду 20 сентября многие россияне получили уведомление от главного правительственного портала РФ с предложением загрузить приложение "Радар", которое позволяет сообщить о приближающихся дронах или других инцидентах. Аналогичное приложение "єППО" работает в Украине уже почти год.

В материале отметили, что один из разработчиков российского приложения, активист Михаил Камышев сказал, что в России необходимо создать плотную сеть быстрого реагирования, в которую войдут миллионы пользователей.

Напомним, что росСМИ сообщали, что авиакомпании РФ потеряли сотни тысяч долларов из-за атак дронов на Москву. По словам гендиректора одной из авиакомпаний РФ, один час полета Boeing 737-800 стоит примерно 7,6—8,1 тысяч долларов. Из-за атак БПЛА самолеты вынуждены дольше находиться в воздухе.

Также британская разведка 12 сентября сообщила, что российские военные разместили комплексы "Панцирь-С1" таким образом, чтобы обнаруживать и поражать беспилотники, которые в последнее время несколько раз атаковали Москву.