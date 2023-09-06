Блэкауты до 10 часов: эксперты рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону

Через полтора месяца в Украине стартует отопительный сезон, но до сих пор неясно, насколько энергетика страны готова к зиме, которая будет проходить под угрозой обстрелов со стороны ВС РФ.

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В среду, 6 сентября советница министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что украинские атомные электростанции (АЭС) готовы к зиме на 70%, электросети — на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) — на 30%. Речь шла о плановых работах. А вот генерирующее оборудование, по словам Зеркаль, восстановлено только на одну треть. Поэтому если Украина не ускорит ремонт объектов, придется сидеть без электричества. Также Зеркаль добавила, что для защиты ТЭС от атаки российских дронов собирались строить большие саркофаги, однако работы пока на начальном этапе, и у всех специалистов есть 45 дней, чтобы окончательно подготовиться к зиме.

Едва заявления разлетелись по СМИ, их опровергли в Минэнерго. В ведомстве сообщили, что Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики, а приведенная ею информация о состоянии ремонтной кампании на энергообъектах, не соответствует действительности. В министерстве по-прежнему просят ссылаться на официальную информацию от 8 августа, согласно которой отремонтированы или находятся в процессе ремонта:

24 энергоблока тепловых станций — 62% от общего количества;

32 гидроагрегата — 68% от общей мощности гидроэлектростанций;

5 атомных блоков из 9 завершили, 4 — находятся в процессе ремонта;

70% теплоэлектроцентралей отремонтированы, 30% — в процессе ремонта;

"Все эти данные Минэнерго говорят о том, что ремонтная кампания идет по плану. Со стороны компании "Укрэнерго" есть почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. В частности, высоковольтные подстанции уже восстановлены до довоенного состояния", — говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отключения будут

"Говорить о значительном восстановлении мощностей не приходится. В прошлом году целью ракетных ударов россиян были подстанции — объекты, которые отвечают за передачу электроэнергии, возле гидроэлектростанций, тепловых электростанций. И когда их атаковали, уже тогда было понятно, что полностью отремонтировать за лето их невозможно", — говорит Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, основная масса финансовых и материальных ресурсов идет на плановые ремонты. И с большой вероятностью, цифры, которые в мае озвучил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий — на тот момент удалось оперативно устранить около 70% поврежденных объектов — кардинально не изменились.

"Когда речь идет об оперативных работах, это не значит, что мощность подстанции полностью возобновили. Если подстанция пропускает миллион кВт, ее возобновили оперативно на 70%, она зимой не пропустит больше, чем половину мощности, а вероятность аварийных случаев повысится. Полагаю, что в нынешнем сезоне отключений будет больше. В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что надо готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистичный прогноз, и смело можно готовится к отключениям до 10 часов", — говорит эксперт.

По словам Корольчука, наиболее проблемные регионы: Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области.

"Но отключать будут везде. Потому что энергосистема связана, и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация о том, что готовятся графики отключений. Как надолго — зависит оттого, насколько холодной будет зима", — добавляет Корольчук.

Эксперт также отмечает, что защитить станции саркофагами, о чем упомянула Зеркаль, не успеют.

"Для этого нужны годы, а не 45 дней. Меня раньше спрашивали, можно ли спрятать подстанции под землю. Это тоже невозможно. Сейчас их обкладывают бетонными блоками, это помогает от осколков снарядов. Но если будут наносить точечные ракетные удары, тогда история другая. Зима будет сложной. В прошлом году мы пережили зиму за счет того, что она была теплой", — добавляет Корольчук.

Ранее эксперты говорили Фокусу, что даже если многочасовых отключений зимой не избежать, есть генераторы, которые устанавливаются на насосных станциях, на котельных, благодаря чему будет тепло и вода.

Фокус также писал о том, что, по словам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, РФ скорее всего продолжит атаковать энергетическую систему Украины во время отопительного сезона, поэтому сейчас важно сформировать многоуровневую защиту для энергетических объектов.