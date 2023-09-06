"У нас есть 45 дней": украинские ТЭС готовы к зиме на 30%, — советница министра (видео)

По словам Елены Зеркаль, плановые работы продолжают проводиться, однако для прохождения зимнего периода без отключений необходимо ускориться. В ином случае блэкаут неизбежен.

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С каждым днем зима и холодная погода становятся ближе к украинцам, в результате чего РФ может вернуться к тактике обстрелов критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без электричества и отопления. Советница министра энергетики Елена Зеркаль во время эфира Business Breakfast от Forbes 6 сентября рассказала, готова ли Украина к этому периоду.

По ее словам, Украина по состоянию на начало осени не готова полностью к прохождению зимы. Электросети готовы на 98%, атомные электростанции (АЭС) – на 70%, а вот тепловые электростанции (ТЭС) всего на 30%.

Речь идет о плановых ремонтах.

Сейчас Украина должна ускорить восстановление объектов, чтобы попытаться пройти зимний период без отключений. В ином случае некоторое время вновь придется посидеть без электричества.

"План восстановления генерации выполнен на одну треть", — заявила Елена Зеркаль.

Сейчас удалось отремонтировать те трансформаторы, которые были повреждены. Также привезли автотрансформаторы из других стран, однако строительство сооружений от атаки дронов еще не началось.

"Агентство по восстановлению брались строить большие саркофаги, однако там тоже все еще на начальном этапе… У нас есть 45 дней. У правительства, у специалистов, у регулятора есть все возможности и инструменты все риски нивелировать, а зима покажет, кто и где "налажал", — подытожила Елена Зеркаль.

Напомним, 19 августа секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет защищать энергоинфраструктуру. Он считает, что ВС РФ вновь попытаются атаковать энергетический комплекс Украины этой зимой, но наша страна подготовлена к таким вызовам.