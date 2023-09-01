"Повторят прошлогодний террор": в ВСУ предупредили о массированных атаках осенью и зимой (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне накапливают ракеты для будущих ударов, поэтому текущие обстрелы городов проходят более "экономно".

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Россия готовится к новой волне ракетных атак осенью и зимой, сосредотачивая свои усилия на накоплении ракет для массированных ударов по городам Украины. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Прямой".

Гуменюк подчеркнула, что Россия, вероятно, намерена повторить прошлогодние ракетные атаки на энергетические объектны, которые по-прежнему остаются приоритетными целями для врага.

"Очевидно, что они будут пытаться повторить прошлогодний террор… Они фактически накапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по поводу ударов по нашей инфраструктуре", — подчеркнула Гуменюк.

Спикер также отметила, что наблюдается изменение тактики обстрелов в поиске слабых мест в украинской ПВО.

"Все атаки, которые происходят сейчас, как правило, выглядят как подбор максимально эффективной тактики, потому что они используют и смешанный способ атаки с разными ракетами разного базирования, добавляя к этому еще дроны", — пояснила Гуменюк.

Гуменюк указала на активность грузовой авиации, направляющейся из Тегерана в Москву, где, вероятно, перевозят компоненты для дронов, производство которых организовано на территории России. Кроме того, существует вероятность передачи Ираном партии беспилотников типа Shahed российским захватчикам.

Напомним, 28 августа в украинской военной разведке озвучили количество ракет на вооружении ВС РФ. Сейчас в арсенале противника есть минимум 585 ракет, которые могут запускать на расстояние более 500 километров. Кроме того, у ВС РФ 270 "Искандеров" и около 140 "Калибров".

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что Росси изменила тактику обстрелов из-за дефицита ракет. ВС РФ пытаются найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут перехватить цели.