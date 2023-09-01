"Повторіть минулорічний терор": у ЗСУ попередили про масовані атаки восени та взимку (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни накопичують ракети для майбутніх ударів, тому поточні обстріли міст відбуваються більш "економно".

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Росія готується до нової хвилі ракетних атак восени та взимку, зосереджуючи свої зусилля на накопиченні ракет для масованих ударів по містах України. Про це в п'ятницю, 1 вересня, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Прямий".

Гуменюк наголосила, що Росія, ймовірно, має намір повторити торішні ракетні атаки на енергетичні об'єкти, які, як і раніше, залишаються пріоритетними цілями для ворога.

"Очевидно, що вони намагатимуться повторити торішній терор... Вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки більш економні. Вони виглядають доволі скромно, порівняно з тим, як розкошували вороги з приводу ударів по нашій інфраструктурі", — підкреслила Гуменюк.

Спікерка також зазначила, що спостерігається зміна тактики обстрілів у пошуку слабких місць в українській ППО.

"Усі атаки, які відбуваються зараз, як правило, виглядають як підбір максимально ефективної тактики, тому що вони використовують і змішаний спосіб атаки з різними ракетами різного базування, додаючи до цього ще дрони", — пояснила Гуменюк.

Гуменюк вказала на активність вантажної авіації, що прямує з Тегерана до Москви, де, ймовірно, перевозять компоненти для дронів, виробництво яких організовано на території Росії. Крім того, існує ймовірність передачі Іраном партії безпілотників типу Shahed російським загарбникам.

Нагадаємо, 28 серпня в українській військовій розвідці озвучили кількість ракет на озброєнні ЗС РФ. Наразі в арсеналі противника є щонайменше 585 ракет, які можуть запускати на відстань понад 500 кілометрів. Крім того, у ЗС РФ 270 "Іскандерів" і близько 140 "Калібрів".

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що Россі змінила тактику обстрілів через дефіцит ракет. ЗС РФ намагаються знайти нові маршрути, на яких сили ППО не зможуть перехопити цілі.