Можуть бити на 500 кілометрів: у ГУР дізналися, скільки ракет залишилося в Росії

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, йдеться про "Іскандери", "Калібри", аеробалістичні "Кинджали" і Х-101/Х-555, якими загарбники часто атакують Україну.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) висловилися про те, скільки може залишатися ракет у Російської Федерації. Про це розповів заступник начальника відомства Вадим Скібіцький у коментарі "РБК-Україна" 28 серпня.

За його словами, наразі в арсеналі противника є щонайменше 585 ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів. Ними найчастіше ЗС РФ і атакують мирні українські міста. У цю статистику представник ГУР не додавав ракети Х-22.

Українська розвідка ретельно відстежує все те, що пов'язано із запасами озброєння і виробництвом тих самих ракет.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" — це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-55 і Х-55 з бойовою частиною близько 100 ракет", — розповів Вадим Скібіцький.

Також у росіян у запасах залишається приблизно 75 "Кинджалів". А ось Х-101, якщо порівнювати з минулим роком, противник почав рідше застосовувати проти України і на це є свої причини. Насамперед вони мають зважати на критичну межу, щоб не залишитися повністю без цього виду зброї.

"Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани у них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор — Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, із крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 28 серпня в ОК "Південь" повідомили, що РФ змінила тактику обстрілів через дефіцит ракет. Противник намагається знайти нові маршрути, на яких сили ППО не зможуть знищити випущені об'єкти. Також через дефіцит озброєння здійснюються пуски хибних цілей.