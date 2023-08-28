Блуждание объектов в небе: РФ изменила тактику обстрелов из-за дефицита ракет, — командование

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты пытаются найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут уничтожить выпущенные объекты. Также из-за дефицита вооружения осуществляются пуски ложных целей.

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Россияне во время крайнего ночного обстрела Украины вновь изменили тактику и пытаются запутать силы ПВО, чтобы не дать им уничтожить воздушные цели. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 августа.

По ее словам, при ракетной атаке "Калибрами" была применена слегка новая методика, хоть она и схожа с прошлым ударом. Речь идет о маневрировании ракет в воздушном пространстве Украины и этому есть объяснения.

По всей видимости у россиян огромный дефицит ракет. Это подтверждает также запуск ложных целей, которых в ночь на 28 августа было столько же, сколько и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", — отмечает Наталья Гуменюк.

Это экономный подход к ракетным атакам со стороны противника, чтобы запутать украинцев и не "уйти в минус".

Отдельно спикер Сил обороны юга отметила, что на утро 28 августа сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. В Черном море противник также держит один ракетоноситель — фрегат "Адмирал Эссен", который может быть оснащен 4 ракетами.

Напомним, 28 августа сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами. Сначала по всей стране была объявлена воздушная тревога, после чего в Днепропетровской области местные жители могли слышать работу ПВО. Также громкие взрывы можно было услышать в районе Кривого Рога.