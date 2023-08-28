ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами: где прогремели взрывы и в каких регионах работала ПВО

Масштабная воздушная тревога на территории Украины была объявлена из-за угрозы нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр", которые, вероятно, были выпущены из акватории Черного моря. О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось.

Related video

Российская Федерация в ночь на 28 августа вновь пыталась атаковать мирные города Украины, в связи с чем была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.

Изначально ракетная опасность была объявлена на территории Николаевской и Херсонской областей, после чего дополнительно распространилась в северном направлении.

В Воздушных силах отметили, что угроза обстрела была для Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областей. Позже вся карта Украины "покраснела" от воздушных тревог.

Причиной стали пуски "Калибров" из акватории Черного моря. Они двигались через воздушное пространство центральных регионов.

После этого в командовании предупредили жителей Днепропетровской области о том, что им необходимо пройти в укрытие, а уже спустя 10 минут прозвучали первые взрывы. Предварительно это была работа ПВО.

В местных Telegram-каналах отмечали, что взрывы звучали также в районе Кривого Рога после 5 утра. Предварительно противник нанес авиаудар из истребителей Су-35 ракетами Х-59.

Местные власти никак не комментировали обстрел на момент публикации материала. Также не сообщалось о каких-то разрушениях или пострадавших. В Воздушных силах позже традиционно поделятся сводкой за сутки.

В Киевской городской военной администрации также отреагировали на воздушную тревогу.

"Воздушная тревога в столице связана с пусками крылатых ракет из акватории Черного моря. Предварительно осуществлены пуски ракет типа "Калибр". Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 августа сообщалось, что ВС РФ запустили ракеты по Украине, но силы ПВО перехватили их еще в небе. В Воздушных силах отметили, что всего было уничтожено 4 крылатых ракеты. Для атаки противник использовал сразу 5 истребителей, но предварительно обошлось без последствий для населения.