ЗС РФ вночі атакували Україну ракетами: де прогриміли вибухи і в яких регіонах працювала ППО

Масштабну повітряну тривогу на території України було оголошено через загрозу нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр", які, ймовірно, було випущено з акваторії Чорного моря. Про руйнування або постраждалих поки що не повідомлялося.

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Російська Федерація в ніч на 28 серпня знову намагалася атакувати мирні міста України, у зв'язку з чим було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі.

Спочатку ракетна небезпека була оголошена на території Миколаївської та Херсонської областей, після чого додатково поширилася в північному напрямку.

У Повітряних силах зазначили, що загроза обстрілу була для Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Кіровоградської областей. Пізніше вся карта України "почервоніла" від повітряних тривог.

Причиною стали пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Вони рухалися через повітряний простір центральних регіонів.

Після цього в командуванні попередили жителів Дніпропетровської області про те, що їм необхідно пройти в укриття, а вже за 10 хвилин пролунали перші вибухи. Попередньо це була робота ППО.

У місцевих Telegram-каналах зазначали, що вибухи лунали також у районі Кривого Рогу після 5 ранку. Попередньо противник завдав авіаудару з винищувачів Су-35 ракетами Х-59.

Місцева влада ніяк не коментувала обстріл на момент публікації матеріалу. Також не повідомлялося про якісь руйнування або постраждалих. У Повітряних силах пізніше традиційно поділяться зведенням за добу.

У Київській міській військовій адміністрації також відреагували на повітряну тривогу.

"Повітряна тривога в столиці пов'язана з пусками крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Попередньо здійснено пуски ракет типу "Калібр". Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети по Україні, але сили ППО перехопили їх ще в небі. У Повітряних силах зазначили, що загалом було знищено 4 крилаті ракети. Для атаки противник використовував одразу 5 винищувачів, але попередньо обійшлося без наслідків для населення.